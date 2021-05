El árbitro para el duelo entre sanjuaninos será de Córdoba

Sorpresivamente el duelo entre equipos sanjuaninos no será dirigido por un árbitro local como sucedió en otras oportunidades, sino que el pleito entre Desamparados y Peñarol tendrá al hombre de Río Tercero, Córdoba, Gastón Monzón Brizuela como juez principal.

Los duelos anteriores entre estos dos equipos ya sea por el Federal A o por Copa Argentina, fueron dirigidos por Emanuel Ejarque o Pablo Núñez, ambos sanjuaninos. Pero en esta oportunidad, el juez principal será de otra provincia, en este caso, un hombre que viene hace varios años dirigiendo Federal B y Federal A, como Gastón Diego Monzón Brizuela.

El árbitro cordobés vino muchas veces a San Juan, sobre todo en la época cuando había 10 equipos sanjuaninos en el Federal B, pero también vino cuando estaba Unión en el Federal A y dirigió también a Desamparados en la misma categoría.

El duelo será el domingo a las 15.00 en el Serpentario y, el dueño de casa viene de ganar de visitante frente a Olimpo de Bahía Blanca, tiene 8 puntos y se encuentra en el 5º lugar. En tanto que el Bohemio llega de empatar en el Bicentenario ante Villa Mitre de Bahía Blanca y cuenta con 5 unidades y por ahora está afuera de la zona de clasificación.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo de Cristian Bove podría repetir los mismos once por tercer partido consecutivo, de todos modos resta mucho trabajo para definir los once. En tanto que los dirigidos por Salvador Mónaco, no podrá contar con Emanuel Yori que fue expulsado el domingo pasado y tendrán que buscar un reemplazante en la zaga central.