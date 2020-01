El argentino Faggiano es figura en triunfo del Baurú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Lucas Faggiano se erigió en la figura principal del Baurú que batió a Sao José, por 108-80, en partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil



El base bahiense, de 30 años, terminó con una planilla de 17 puntos (4-7 en dobles, 0-1 en triples, 9-12 en libres), 11 asistencias, 3 recuperos y un rebote en los 34 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del gimnasio Linneu de Moura.



El ex jugador de San Lorenzo y San Martín de Corrientes está cumpliendo su primera temporada en un equipo paulista, que diseña una irregular campaña, con un saldo de 6 triunfos y 10 derrotas.



En el quinteto de Sao José (3-14), en tanto, el base cordobés Diego Figueredo (ex Ferro y Libertad de Sunchales) aportó 7 tantos y 3 asistencias en 21m.; el alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) no encestó puntos en 15m., mientras que el ala pivote cordobés Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) acumuló 2 unidades, 3 asistencias, 2 rebotes y un robo en 14m.



En otro encuentro jugado hoy, San Pablo venció a Botafogo, por 83-68