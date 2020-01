El argentino Ferreyra es figura en el triunfo de Valdivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El base argentino Nicolás Ferreyra se convirtió anoche en una de las figuras del campeón, Valdivia, que derrotó con amplitud a Quilicurá, por 104-83, en un partido válido por la 15ta. Fecha de la fase regular de la Liga chilena de básquetbol de Primera División.



El armador oriundo de la ciudad de San Nicolás, de 34 años y ex jugador de Boca Juniors y Quilmes de Mar del Plata, cerró su producción con 13 puntos (1-4 en dobles, 2-4 en triples, 5-5 en libres), 10 asistencias y 2 rebotes en 25 minutos.



Su compatriota, el interno santafesino Ignacio Alessio (ex Ferro y La Unión de Formosa), culminó con una planilla de 12 tantos y 5 rebotes en 25m.



Mientras que el base comodorense Juan Martín Cárdenas (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) aportó 6 tantos y 3 asistencias en 12m.



El pivote rosarino Omar Cantón (ex Quilmes de Mar del Plata y Regatas Corrientes) anotó 10 unidades y tomó 6 rebotes para Los Leones de Quilpué, que cayeron 86-81 frente a Temuco.



En otro duelo de la jornada, definido en dos tiempos suplementarios, Universidad de Concepción doblegó a Universidad Católica, por 92-85.