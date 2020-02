El argentino Jerónimo Barrales convirtió en el triunfo de Asteras Trípolis a Panaitolikos en Grecia

POR AGENCIA TÉLAM

El delantero argentino Jerónimo Barrales -ex Banfield- marcó hoy de tiro penal en el triunfo de Asteras Tripolis, en condición de local, ante Panaitolikos por 2 a 1, en uno de los cuatro partidos que dieron cierre a la 22da. fecha de la Superliga del fútbol griego.



El atacante nacido en Adrogué abrió el marcador a los 6 minutos de la segunda etapa y su compañero, el atacante serbio Milos Deletic a los 49 le puso cifras definitivas al partido. Descontó para la visita, el brasileño Faley Rosa (15m St.)



También integraron la alineación titular del equipo de la ciudad de Trípoli el mediocampista argentino Walter Iglesias -ex Larissa y Atromitos en Grecia-, y el mendocino Juan Munafo -ex Panthrakikos-.



En la visita integró el equipo inicial el volante argentino Juan Ignacio Álvarez -ex Chacarita Juniors-.



El resultado lo ubicó a Asteras Tripolis en la décima colocación en la tabla de posiciones de la Súper Liga griega de fútbol, con 25 unidades.



En otro de los partidos jugados en la jornada, Aris (ingresaron en el segundo tiempo Daniel Mancini y Nicolás Martínez, mientras que Martín Tonso también fue suplente), venció como local a Panionios por 2 a 0.



Los goles los marcaron el portugués Bruno Gama (31m Pt.) e Ioannis Fetfatzidis (42m Pt.).



Además, AEK Atenas (Sergio Araujo -ex Boca Juniors) le ganó como visitante a Atromitos por 1 a 0, con el gol que marcó el serbio Nenad Krsticic a los 19 minutos de la segunda etapa.



Por último Panathinaikos (Emanuel Insúa -ex Boca Juniors-), superó por 2 a 0 a PAOK, con los goles que convirtieron el italiano Federico Macheda (de tiro penal a los 4m St.) y el griego Tasos Chatzigiovanis (11m St.)



Ayer, Matías Castro anotó en la derrota de su equipo, Xanthi ante Olympiakos (Maximiliano Lovera), por 3 a 1.



Posiciones: Olympiakos Piraeus, 54 puntos; PAOK, 52; AEK Atenas, 41; Panathinaikos, 37; Aris, 32; OFI Creta, 28; Xanthi, 27; Atromitos, 26; AEL Larissa, Asteras Tripolis y Volos, 25; Lamia, 24; Panetolikos, 13; y Panionios, 9.