El argentino Ponce convierte en derrota de Spartak Moscú en Rusia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El atacante argentino Ezequiel Ponce anotó hoy el único tanto del descuento del Spartak Moscú, que perdió como local ante Rostov, por 4-1, en la continuidad de la 19na. Fecha de la Premier League de fútbol de Rusia.



El delantero rosarino, de 22 años, convirtió a los 36 minutos de la segunda etapa, según registró un informe del sitio Soccerway.



De este modo, el ex jugador de Newell's Old Boys conquistó su tercer tanto en la campaña para el elenco moscovita, tras 16 partidos jugados.



Otros resultados: Krylya Sovetov 2-Ural Sverdlovskaya 3; Dínamo San Petersburgo 1-Rubin Kazan 1; Zenit San Petersburgo 3 (con Matías Kranevitter)-Dínamo Moscú 0; Arsenal Tula 4-Lokomotiv Moscú 0; Tambov 3-Gazovik 0; Krasnodar 1-CSKA Moscú 1; Akhmat Grozny 0-UFA 1 (con Andrés Vombergar, ex Los Andes).



Principales posiciones: Zenit San Petersburgo 45 puntos; Krasnodar 35; Rostov, CSKA Moscú y Lokomotiv Moscú 34.