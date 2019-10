El argentino Rafael Grossi fue elegido director de la agencia nuclear de la ONU

El argentino Rafael Grossi fue elegido hoy nuevo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en reemplazo del fallecido Yukiya Amano, tras una votación interna celebrada en Viena, capital de Austria.



El representante argentino logró 24 votos de los 35 Estados que forman la Junta de Gobernadores de la agencia nuclear de la ONU, que es su organismo ejecutivo, indicaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias EFE.



Con esos votos Grossi, quien hasta ahora se desempeñaba como embajador argentino en Austria, logró la mayoría de dos tercios que se requiere para ser el nuevo director general y suceder al japonés Amano, quien falleció el pasado julio.



El OIEA es un organismo de gran peso internacional, encargado de monitorear el uso pacífico de la energía nuclear en todo el mundo, y que ha jugado un papel fundamental en la implementación del acuerdo nuclear con Irán de 2015.



En un comunicado, la Cancillería argentina expresó que "se congratula por la elección" y "agradece y destaca el apoyo de la comunidad internacional a tan importante candidatura para el país".



"La elección de un argentino al frente del OIEA es un reconocimiento a la región de Latinoamérica y del Caribe y su contribución, como zona libre de armas nucleares, para la paz y seguridad internacionales", destacó el Palacio San Martín en el parte de prensa.



Asimismo, remarcó que se trata de "un reconocimiento para la República Argentina, como un actor de relevancia en la temática nuclear a nivel internacional, que cuenta con un programa nuclear robusto, con una larga tradición en los usos pacíficos de la energía nuclear y marcado perfil exportador, y con una activa diplomacia en los foros internacionales".



Grossi es un diplomático de carrera con más de 35 años de experiencia profesional en el campo de la no proliferación y el desarme, y actualmente es el Representante Permanente de la República ante el OIEA.



Anteriormente se desempeñó como jefe de Gabinete y director General Adjunto del organismo.



El experto argentino fue quien en 2017 advirtió al Ministerio de Defensa que se había registrado una "anomalía hidroacústica" tras la desaparición del submarino ARA San Juan, y el primero que habló de una implosión en la misma zona en la que se perdió todo contacto con la nave.



El presidente Mauricio Macri destacó la elección de Grossi y afirmó que su nombramiento es un "hito histórico" en el compromiso de Argentina con la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear.



"Felicito a Rafael Grossi por su elección como Director General de la OIEA, primer latinoamericano que estará al frente de este organismo. Este logro argentino es un hito histórico en nuestro compromiso con la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear", escribió Macri en su cuenta de Twitter.



El presidente electo, Alberto Fernández, dijo que es un "orgullo para los argentinos y para América Latina" la elección de Grossi.



"Felicito a Rafael Grossi por haber sido elegido como Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el primer latinoamericano al frente de esa institución. Es un orgullo para los argentinos y para América Latina. Confiamos en que hará un gran trabajo", indicó Fernández en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el canciller Jorge Faurie también destacó la designación y dijo que implica un "reconocimiento a la trayectoria nuclear" de Argentina.



"Argentina ha logrado en esta mañana un relevante triunfo al resultar electo Rafael Grossi como nuevo Director del Organismo Internacional de Energía Atómica", destacó Faurie en Twitter.



Para el titular del Palacio San Martín, la designación es "un reconocimiento a la trayectoria nuclear de nuestro país, afianzada a lo largo de más de medio siglo de trabajo de una comunidad científica y técnica". También destacó la "sólida formación y trayectoria del embajador Grossi, que desarrolló su carrera a lo largo de 35 años en el área de temas nucleares de nuestra diplomacia".



El ministro de Justicia, Germán Garavano, también felicitó a Grossi a través de Twitter.