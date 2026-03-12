El audio prohibido de la China Suárez que rompió la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara

El distanciamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara ha tomado un rumbo inesperado tras revelarse una versión que deja de lado la disputa por Facundo Pieres. Según trascendió en el programa Puro Show, el quiebre se habría originado por un problema de confianza relacionado con el entorno de la China Suárez y Wanda Nara.

La panelista Angie Balbiani introdujo esta hipótesis explicando que "hay una versión que dice que Paula le habría enviado un audio de la China a Zaira". De acuerdo con este relato, la tensión escaló rápidamente luego de que "Zaira se lo pasó a Wanda Nara y Wanda lo hizo público", exponiendo un material que originalmente era privado.

Esta teoría surge en medio del reciente malestar de Chaves, quien estalló contra su ex amiga y filtró chats manifestando: "Le pedí que no me nombre más". Aunque durante mucho tiempo se señaló a Pieres como el motivo del conflicto, Paula dejó entrever su postura actual al reflexionar que "una amistad puede terminar cuando ya no se comparten los mismos principios o valores".

Por su parte, la hermana de Wanda se mostró tajante al referirse al enojo de la conductora y admitió: "No sé si ella me quiere". Hasta el momento, ninguna ha confirmado oficialmente esta versión sobre el audio de la discordia.