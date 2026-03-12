Receta de gnocchi de calabaza livianos con salsa cremosa paso a paso

Reinventar el almuerzo de domingo es posible con una propuesta que destaca por su ligereza y sabor intenso. La clave reside en seleccionar variedades secas como la calabaza anco o butternut, ya que las versiones muy húmedas absorben demasiada harina y vuelven la pasta pesada.

Al respecto, especialistas de la cocina señalan que estos gnocchi "son una opción deliciosa y diferente para disfrutar este clásico de la cocina casera". El proceso comienza cortando la calabaza en cubos para cocinarla con cáscara al horno a 180°C durante 25 a 30 minutos, o al vapor, buscando una pulpa seca que luego se procesa o pisa con tenedor hasta obtener una textura suave pero no líquida.

Para el armado de la masa, se utilizan aproximadamente 500 g de puré, un huevo, sal y entre 150 y 200 g de harina leudante o común. Es fundamental incorporar el seco paulatinamente y amasar solo hasta unir, ya que el exceso de manipulación activa el gluten y endurece los gnocchi.

Si alguna vez probaste ñoquis y quedaron pesados o húmedos, esta receta te va a salvar: el secreto está en la calabaza bien cocida, la cantidad justa de harina y una salsa cremosa que haga brillar cada bocado. Una vez formada la masa, se divide en rollitos y se corta en cilindros de 2 cm, pasándolos por un tenedor o tablita para crear surcos que ayuden a que la salsa se adhiera mejor.

Antes de la cocción, se recomienda enharinar la bandeja donde se apoyan para que no se peguen. Los gnocchi se hierven en abundante agua con sal y están listos apenas suben a la superficie.

Para acompañarlos, se propone una salsa simple: derretir 30 g de manteca, incorporar 200 ml de crema de leche y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Al servir, se puede añadir parmesano rallado y perejil fresco para ganar frescura. Esta preparación permite obtener un resultado gourmet que sirve para "sorprender en casa, combinar con carnes o simplemente disfrutar solo".