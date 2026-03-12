La Justicia sanjuanina condenó a diez años de prisión efectiva a Leandro Exequiel “El Veneno” Morales por el homicidio de Víctor Daniel Cachi, un changarín de 39 años asesinado en el departamento Pocito. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, instancia en la que el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la pena acordada entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal.

El crimen ocurrió el 29 de abril de 2024 alrededor del mediodía en el barrio Lote Hogar 12. De acuerdo con la investigación judicial, Víctor Daniel Cachi se acercó a la vivienda del acusado para pedir comida o algún trabajo ocasional. En ese contexto se produjo un primer episodio de violencia que derivó en una agresión física por parte de Morales.

Minutos más tarde, la víctima regresó al lugar y se produjo un nuevo enfrentamiento. Durante esa pelea, Morales le provocó una herida punzante en la pierna izquierda que resultó mortal. El changarín falleció poco después como consecuencia de la pérdida masiva de sangre.

La reconstrucción del ataque

Según estableció la investigación, la víctima presentaba golpes previos producto de una agresión ocurrida aproximadamente media hora antes del episodio fatal. El ataque final ocurrió cuando ambos volvieron a encontrarse frente a la vivienda del acusado.

“El informe médico determinó que la lesión mortal fue una herida en la pierna izquierda que afectó la arteria femoral, lo que provocó que la víctima se desangrara”, explicó a DIARIO HUARPE el fiscal Roberto Ginsberg al referirse a los resultados de la autopsia. Además, señaló que los peritajes confirmaron que las lesiones no eran compatibles con un accidente.

La versión inicial del acusado

Durante los primeros momentos de la investigación, Morales intentó explicar el fallecimiento mediante una versión distinta de los hechos. Según relató el fiscal, el imputado sostuvo que la muerte había sido consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la zona.

“Cuando el personal policial llegó al lugar, el acusado manifestó que la víctima había sido golpeada por un chapón que sobresalía de una camioneta que circulaba por el lugar”, indicó Ginsberg. Sin embargo, esa explicación fue rápidamente descartada por los investigadores.

Pruebas clave en la causa

Las cámaras de seguridad del barrio y los testimonios de vecinos fueron determinantes para reconstruir la secuencia del ataque. Un video registró parte del episodio y permitió observar movimientos del acusado antes y después de la agresión.

“Los registros de video y los testimonios presenciales desmintieron la hipótesis del accidente y confirmaron la agresión directa contra la víctima”, afirmó el fiscal. También precisó que las imágenes muestran al acusado persiguiendo a Cachi por la calle y luego regresando a la escena minutos después.

Con la admisión de culpabilidad y el acuerdo alcanzado entre las partes, la causa se resolvió mediante el procedimiento abreviado. De esta manera, Morales fue condenado a cumplir diez años de prisión efectiva por el homicidio de Víctor Daniel Cachi.