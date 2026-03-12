Escándalo por el celular de la Tota Santillán: la línea fue vendida a un preso

Transcurrido un año y seis meses desde el fallecimiento de Daniel "La Tota" Santillán, la investigación judicial sobre las causas de su muerte ha tomado un rumbo inesperado que genera indignación en su entorno.

Si bien las pericias iniciales descartaron un accidente doméstico al encontrar fósforos y aguarrás en el baño donde se originó el fuego, la familia mantiene serias dudas sobre si fue un acto provocado por él mismo o si hubo intervención de terceros. En este contexto, su abogado Juan Pablo Merlo se refirió a un "posible homicidio", fundamentando sus sospechas en detalles como una puerta trasera abierta y la aparición del celular del conductor con todo su contenido borrado.

La controversia escaló recientemente al conocerse que la línea telefónica que pertenecía al conductor, y que debía estar bajo custodia de la fiscalía, fue transferida. El periodista Juan Etchegoyen detalló: “Estoy en contacto con la familia de la Tota Santillán que está indignada porque me confirman que se vendió el número de celular que usaba la Tota. El problema es que estaba investigándose la muerte del conductor”.

Según la información difundida, este movimiento de la línea sería ilegal dadas las circunstancias de la causa. “Lo que sostiene la familia de Daniel es que ese número de celular no se podía vender porque justamente estaba en fiscalía el teléfono. No se puede transferir ese número porque estaba bajo investigación porque ellos sospechan que a la Tota lo mataron”, resaltó el conductor de Mitre Live.

Lo más alarmante para los allegados es la identidad del actual poseedor del número. “A mí me dicen que incluso el número de la Tota ahora lo tiene un presidiario según la foto del WhatsApp. Ahora la línea la tiene un preso. Es todo extraño y raro. En su momento la Justicia reabría la investigación y de repente la familia se entera de esto”, subrayó Etchegoyen.

Esta situación se suma a denuncias previas sobre manipulación del dispositivo, dejando a la familia frente a una situación “muy rara” y ante una sorpresa que acaban de sacar a la luz en plena búsqueda de justicia.