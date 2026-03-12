Recetas de tortas materas con opciones dulces y saladas

Las tortas materas representan un clásico de masa suave, ya sea con levadura o sin ella, que se disfruta en cada porción compartida durante los trajines del día. Edgardo Ríos, el popular chef de redes sociales conocido como @mambrunense, propone ponerle un toque personal a la cocina con dos versiones que despiertan la imaginación.

Para la opción dulce de manzana, Ríos advierte que "lo primero es encender el horno para precalentarlo, esencial en repostería", fijándolo a una temperatura media de 180°C. La receta exige batir dos huevos con 150 g de azúcar y 150 ml de leche hasta que no se sientan los granitos; luego se añade 50 ml de aceite de girasol, esencia de vainilla o canela, y 250 g de harina leudante.

Respecto a las dos manzanas peladas, el cocinero comenta que "podemos cortarlas muy finas con una mandolina o cortarlas en cubos chiquitos", o simplemente incorporarlas ralladas a la mezcla. Se utiliza un molde de 22 cm enmantecado y enharinado, cubriendo la superficie con una capa de azúcar común para el acabado.

Tras 30 minutos de cocción se logra una masa húmeda, pero si el calor es muy intenso, Ríos aconseja: "si el horno es fuerte, colocar el molde en una pizzera para que el calor llegue más atenuado a la base de la torta".

Por otro lado, la propuesta salada requiere un molde de 24 cm y se inicia mezclando 400 g de harina 0000, 7 g de sal, 175 ml de agua tibia, 5 g de levadura seca (o 15 g de fresca), 50 ml de aceite de oliva o girasol y un huevo.

La masa se trabaja con las manos unos minutos, reposa 15 minutos tapada y luego se estira con las puntas de los dedos en el molde aceitado antes de dejarla levar de una a dos horas hasta que duplique su volumen. Mientras tanto, se prepara una manteca saborizada combinando 75 g de manteca blanda, una cucharada de perejil picado, un diente de ajo rallado opcional y una cucharada de queso rallado.

Tras marcar un enrejado con espátula en la superficie, se colocan tiras de 100 g de queso de máquina en las líneas y media cucharadita de la manteca en cada cuadrado resultante. Esta versión se hornea a 180°C entre 30 y 40 minutos y se deja enfriar mientras los aromas inundan la cocina antes de preparar el mate.