Cómo lograr un comedor de lujo inspirado en la estética de Wanda Nara

El estilo glam contemporáneo, que equilibra la elegancia clásica con la modernidad, define el comedor de Wanda Nara como un espacio impactante, sofisticado y pensado para lucirse como un hotel cinco estrellas.

Esta estética no depende necesariamente de vivir en una mansión europea, ya que el secreto reside en elegir piezas con carácter que transmitan seguridad visual. La mesa es la protagonista absoluta y debe dominar el ambiente, destacándose por superficies de mármol o efectos similares en porcelanato con bases sólidas y escultóricas en formatos redondos o rectangulares.

En este esquema decorativo, el brillo aporta un lujo inmediato, mientras que el acabado mate resta impacto visual. Complementando la mesa, las sillas tapizadas en pana, terciopelo, lino grueso o ecocuero añaden confort y una sofisticación que puede elevarse incluso mezclando cabeceras diferentes para dar un efecto editorial.

La paleta de colores estrella incluye el gris topo, beige cálido, blanco roto y negro profundo. Por su parte, la iluminación actúa como el ADN del estilo, requiriendo lámparas de gran presencia como arañas modernas o estructuras geométricas doradas centradas sobre la mesa con luz cálida. Los detalles dorados deben aplicarse con control estratégico en patas, marcos o candelabros para generar impacto sin saturar el ambiente.

Asimismo, la incorporación de espejos grandes funciona para multiplicar el brillo y la luz, ampliando visualmente el espacio de manera inmediata. Para el centro de mesa, se prefieren piezas contundentes pero simples como floreros altos con flores blancas, arreglos verdes minimalistas o esculturas modernas. Incluso en departamentos de pocos metros, este look es posible mediante el uso de mesas redondas y espejos que brinden profundidad.

En definitiva, esta propuesta combina proporciones equilibradas y texturas nobles, demostrando que el glam bien ejecutado no es exceso, sino una presencia que no pide permiso para destacar.