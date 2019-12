El barril de WTI cerró estable en US$ 60,93 y el Brent avanzó hasta los US$ 66,19

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) cerró estable en US$ 60,93 al variar apenas -0,02% respecto del cierre de ayer, en tanto que el Brent, de referencia en Europa, ganó 0,15% y cotizó a US$ 66,19 en el mercado de futuros de Londres.



El barril de WTI se mantuvo relativamente estable a pesar de la caída en los suministros de crudo estadounidense durante la última semana, según han revelado las estadísticas semanales del inventario de petróleo de Estados Unidos, elaborado por el American Petroleum Institute.



Además, la Administración de Información Energética ha detallado que los suministros del crudo de Texas de la semana pasada han caído hasta los 1,1 millones de barriles.



El crudo del Mar del Norte, terminó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,10 respecto a ayer, cuando cerró en US$ 66,09.



En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en enero restó US$ 0,01 respecto a la última negociación.