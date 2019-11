El Brent cierra la jornada a US$60,64 con suba de 0,75%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio de petróleo Brent hoy cerró a US$ 60,64 en el mercado de Londres, con una suba de 0,75% en tanto que el crudo tipo WTI subió un 3,73 % hasta los US$ 56,20 por expectativas de acuerdo con China.



El crudo del Mar del Norte, de referencia para la industria de hidrocarburos local, cotizó en el primer día de noviembre a US$ 60,64 tras tocar un máximo intradiario de US$ 60,91 por barril Brent, y un mínimo intradiario de 59,40 dólares.



En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 3,73 % y cerró en 56,20 dólares el barril, después de estar toda la semana a la baja pero hubo hoy un cambio de expectativas por el acuerdo comercial con China.



Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en el mes de diciembre sumaron 2,02 dólares respecto a la sesión previa del jueves.