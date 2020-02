El Brighton inglés le dio la bienvenida a Alexis Mac Allister

El club ingles Brighton & Hove Albion le dio hoy la bienvenida en una red social y len a página oficial de la entidad al futbolista argentino Alexis Mac Allister, quien estaba jugando a préstamo en Boca Juniors.



En la cuenta de la entidad en la red social instagram el club anunció: "Alexis Mac Allister está de vuelta con Albion", texto acompañado con una foto del ex jugador de Argentinos Juniors vistiendo la casaca oficial del club.



Mac Alister debía jugar en Boca hasta junio próximo pero Brighton, 15mo. en la Premier League, decidió contar con el mediocampista ofensivo ahora para intentar escapar del descenso. Eel club inglés le abonó 600 mil euros a Boca y le agregará 200 mil más en caso de no perder la categoría.



El Brighton anunció además que Mac Allister se sumará al equipo después de que finalice el Preolímpico Sub 23, el próximo 9 de este mes, y que disponga de una semana de vacaciones.



El entrenador del Albion, Graham Potter, dijo en la página del club: "Estamos encantados de tener a Alexis con nosotros por el resto de esta temporada, ya que ahora nos han otorgado su permiso de trabajo. Nos dará otra opción de ataque desde el centro del campo. Es creativo y capaz de marcar goles"



Potter agregó: "Alexis es un talento realmente emocionante, que aportará una dimensión adicional a nuestro equipo, y no tengo dudas de que nuestros seguidores estarán ansiosos por verlo jugar para el club".



El entrenador, de 44 años y ex técnico del Ostersunds de Suecia y Swansea de Gales, finalizó: "He observado su progreso con gran interés durante el año pasado, jugando fútbol de alto nivel en Sudamérica y haciendo su debut internacional para Argentina. Ahora tengo muchas ganas de trabajar con él día a día ".