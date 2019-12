El campeón Toronto Raptors busca la recuperación ante Boston Celtics

El campeón vigente Toronto Raptors (21-9) intentará recuperarse de la derrota sufrida anoche cuando enfrente mañana al escolta Boston Celtics (20-7), en uno de los cinco duelos de la NBA de básquetbol programados para la tradicional jornada de Navidad.



El encuentro se jugará en el Air Canada Centre, a partir de las 14 de Argentina (12 hora de Canadá), con televisación en directo de la señal de cable ESPN, que emitirá también los restantes encuentros de la velada.



La franquicia canadiense, ganadora del título en la edición pasada, cayó ayer en tiempo suplementario ante Indiana Pacers (115-120).



El equipo dirigido por Nick Nurse ocupa la cuarta colocación en la Conferencia Este y no tendrá por lesiones a los internos Marc Gasol y Pascal Siakam.



En tanto, los conducidos por Brad Stevens mantienen en duda la presencia del perimetral Marcus Smart (infección en los ojos), mientras que Gordon Hayward “está en condiciones de reaparecer”, según consignó la versión argentina del sitio de la NBA.



Además, el líder de la división Este, Milwaukee Bucks (27-4), visitará a Philadelphia Sixers (22-10), en el Wells Fargo Center, a partir de las 16.30 argentina (14.30 local).



Mientras que Golden State Warriors (7-24), subcampeón en la pasada edición, intentará dar el golpe y empezar a alejarse de los últimos puestos de la tabla de la división Oeste, cuando enfrente a Houston Rockets (21-9). El encuentro se disputará en el Chase Center de San Francisco, a partir de las 19 de Argentina (14 local).



La franquicia que estaba radicada en Oakland y ahora se mudó a San Francisco está cumpliendo una decepcionante campaña, a partir de los infortunios que sufrió con las lesiones de dos de sus principales figuras, Stephen Curry y Klay Thompson.



Rockets, en tanto, está tercero en la tabla de la Conferencia Oeste y acumula cuatro victorias consecutivas.



Desde las 22 de Argentina (17 en la Costa Oeste estadounidense) se jugará una nueva edición del clásico californiano entre Los Angeles Lakers (24-6) y Los Angeles Clippers (22-10), en el Staples Center.



Lakers, punteros de la división Oeste, buscará quebrar una racha de tres derrotas en hilera. El histórico equipo angelino, dirigido por Frank Vogel, no tiene garantizada la participación del astro LeBron James, afectado por una lesión en la caja toráxica.



Por último, desde las 00.30 del jueves en la Argentina, Denver Nuggets (21-8), segundo en el Oeste, se topará con New Orleans Pelicans (8-23), penúltimo en la misma conferencia. El encuentro se llevará a cabo en el Pepsi Center de Denver.