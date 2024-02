A los 31 años, Nicolás Pelaitay evidencia la maduración justa como futbolista y es palabra autorizada en San Martín. Capitán del equipo para esta temporada de la Primera Nacional que lleva tres fechas, fue una de las figuras en el triunfo del domingo 2-1 sobre Gimnasia de Jujuy, y con mucha autocrítica admitió que todavía hay aspectos por mejorar, pero que van por el buen camino y eso, sumado a que es su último año de contrato, solo tiene en su cabeza “dejar a San Martín en Primera”.

El sanjuanino de 9 de Julio, que se formó en San Martín, regresó la temporada pasada luego de jugar en Estudiantes de Buenos Aires. Cambio de camiseta que lo hizo crecer, volvió con otra cabeza y con otra dinámica en su juego que hoy le facilita la tarea para ser no solo volante central, sino jugar por afuera, o ser defensor y por el actual sistema de Pancho Martínez ser hoy el último hombre del equipo al momento de defender. Tarea que viene cumpliendo con creces, manejando los tiempos y dando seguridad en el fondo.

"Es una pena que terminamos sufriendo por el gol que nos hacen y que son detalles y errores que hay que tratar de corregir. Porque era un partido para no terminarlo sufriendo, pero lo que sirve es que se ganó, se sumó en casa de vuelta que es algo importante porque nos tenemos que hacer fuertes de local y mejorar para sumar de visitantes", contó el día después de superar al Lobo jujeño.

“Me preparo en la semana, en la pretemporada, en el día a día, para llegar al partido de la mejor manera y tratar que las cosas salgan bien. Hay veces que te puede salir todo redondo y otro ser el peor día de tu vida. Siempre hay que prepararse, cuidarse, descansar, son muchas cosas detrás de un partido porque no solo es venir y jugar”, admitió Nico al hablar de su compromiso y crecimiento en sus más de 12 años jugando al máximo nivel.

De aquel chico que trabajaba en la cosecha en 9 de Julio y que se tomaba el colectivo para no parar nunca de entrenar en Concepción, hay mucho sacrificio y perseverancia. La misma que le permite analizar el triunfo sobre Gimnasia en el Hilario Sánchez. “El equipo tuvo mucha entrega y el premio es la victoria, fuimos superiores al rival, que eso es muy bueno, aunque tuvimos pequeños detalles que hay que corregir”.

Y automáticamente se involucra en la jugada que restando 9 minutos para el final y con San Martín ganado con mucha autoridad 2-0 (goles de Maxi Gutiérrez y Maxi Casa), le permitió a Albertengo descontar para el Lobo y ponerle dramatismo al cierre del segundo partido de local del verdinegro. “A mí me toca defender y me hago cargo porque tengo que mantener el arco en cero. En la semana veremos por qué llegó el gol de Gimnasia y cómo mejorar para que no nos hagan goles”.

Para esta temporada, Pelaitay tiene dentro del equipo una función diferente a la que históricamente cumplió y con toda su madurez la asumió, destacando que se siente mucho mejor que el año pasado cuando volvió al verdinegro. “Son muchas cosas. Detalles. Tuve la oportunidad de salir de San Martín a comienzo de año y no pude irme al exterior por tema de contrato y eso me enseñó que uno tiene que tratar de mejorar siempre y voy tras eso”.

Por ello es que su tarea para este año tiene un solo objetivo y es el que ilusiona, viniendo de sus palabras como capitán y referentes del plantel, a todos los hinchas: “Es mi último año de contrato en San Martín y por eso tengo que tratar de dejar mi mejor imagen y dejar a San Martín en Primera que es donde tiene que estar, luego ver lo que pasa en el futuro, hoy San Martín está por encima de todo”.

El dato

Nico Pelaitay debutó en Primera División en el 2013 y lo hizo hasta el 2021, cuando emigró a Estudiantes de Buenos Aires, para regresar al verdinegro el año pasado.