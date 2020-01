El CELS critica a la Comisión Bicameral y a la Procuración General por no avalar el Jury

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, criticó hoy la "actitud corporativa" de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense y de la Procuración General, al haber rechazado el jury de enjuiciamiento para las dos fiscales y para el juez que intervinieron en la causa por la desaparición de Luciano Arruga, de la cual se cumplen 11 años.



La abogada aseguró que "no estuvieron dispuestos a que se ventile públicamente para saber si los funcionarios judiciales cometieron irregularidades durante el proceso" y que dejaron a la "familia sola una vez más".



Además, la flamante directora del CELS dijo que el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lazzari, le exigió a la familia del adolescente una suma de 250.000 pesos para que continúe el trámite del enjuiciamiento, por las costas que las fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli y el juez Gustavo Banco puedan tener durante el proceso.



"Vamos a hacer una presentación para que eso no sea un impedimento para que se haga el Jury porque ni la familia ni el CELS tienen ese dinero, todo es una traba constante", afirmó Litvachky.



Por último, la letrada sostuvo que el Jury está "al borde" de llevarse adelante si es que la Justicia lo permite y de esa manera establecer si los funcionarios no cumplieron con sus deberes.