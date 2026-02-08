La XXIV edición de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore ratificó su crecimiento y trascendencia provincial y regional durante su segunda jornada, que reunió a más de 30 mil personas en el Predio Gaucho José Dolores, en el Médano de Oro, consolidando a Rawson como capital de las tradiciones y la cultura popular sanjuanina.

Los puestos gastronómicos son experiencias que no se pueden perder los visitantes.

Con un marco imponente de familias, agrupaciones gauchas y visitantes de distintos puntos de la provincia, la noche encendió el predio desde temprano y mantuvo al público acompañando hasta la madrugada. Las jineteadas iniciales marcaron el pulso criollo de la jornada, mientras que el escenario mayor fue sumando momentos destacados con el acto de apertura y desfile tradicional.

La grilla artística contó con las presentaciones de Diego Villegas, Labriegos y Grupo Renovados, que aportaron música y folklore al clima festivo. También se destacó la participación de la Academia Vida y Tradición, y el cierre a puro ritmo con El Yeyo, coronando una noche intensa y de gran convocatoria. A esto se sumaron las propuestas del Escenario Sunset Gaucho y el Escenario Alternativo, con espectáculos pensados para todos los públicos.

Amantes de la jineteada y el foklore se convocaron en la segunda noche que tuvo lleno total.

El evento contó con la presencia del Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el Intendente de Rawson, Carlos Munisaga; y el interventor de la Federación Gaucha Sanjuanina, Andrés López, además de autoridades provinciales, legisladores, funcionarios municipales y referentes del mundo tradicionalista.

Durante su mensaje, Andrés López agradeció al público, a las agrupaciones gauchas y a los centros tradicionalistas, y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y municipal. “Hoy demostramos con hechos que el gauchaje está unido y que la unión hace la fuerza”, expresó.

Por su parte, el intendente Carlos Munisaga remarcó la masiva convocatoria y el valor cultural del festival. “Es una alegría enorme ver colmado nuestro campo de jineteadas. Esto es gracias al gauchaje, a las familias y a todos los que hacen gala de nuestros valores y tradiciones”, señaló.

En tanto, el gobernador Marcelo Orrego puso en valor el crecimiento sostenido del evento y su impacto cultural. “Ver a tantos niños y familias transmitir esta cultura es construir patria todos los días. Este festival se ha transformado en un evento extraordinario que nos llena de orgullo a los sanjuaninos”, afirmó.

Gran cierre de la tercera y última jornada

La fiesta finalizará este domingo 8 de febrero, con una programación de primer nivel en el Escenario Mayor, combinando destreza criolla, música y danza:

19:00 hs: Jineteada

21:30 hs: Presentación oficial del Poncho Rawsino, con intervención artística

22:00 hs: Viajeros

22:45 hs: Jineteada

23:15 hs: La Nota

00:00 hs: Omega

01:20 hs: Academia Dalcas

01:30 hs: Paquito Ocaño (Consagración Festival de Jesús María)

02:30 hs: DJ Johni Monzón (Festival Jesús María)

Con tres escenarios, propuestas culturales y gastronómicas, y una convocatoria histórica, la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore sigue escribiendo páginas memorables, reafirmando a Rawson como epicentro de la tradición, el encuentro y la identidad sanjuanina.

Entradas, accesos y servicios

Continúa vigente la venta online de entradas, disponible hasta previo al ingreso de cada jornada. Los códigos QR pueden adquirirse a través de Lito, el Asistente Virtual de WhatsApp, al 264 570 2020, con un máximo de 10 entradas por persona.

- Entrada anticipada: $6.000

- Entrada en boletería: $10.000

Ingresan sin cargo:

- Menores de 12 años

- Personas con discapacidad (presentando CUD)

- Residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza (con DNI y ticket)

Descuentos:

- Jubilados y mayores de 70 años: 50% de descuento (con DNI y credencial)

Estacionamiento:

- Autos: $3.000

- Motos: $2.000

Todos deberán contar con su ticket para el ingreso, excepto menores de 12 años.

Para llegar al predio se disponen dos derivaciones vehiculares:

- Por RP N° 155 (Agustín Gómez) hasta calle América

- Por calle Gral. Acha hasta Santa Teresita o calle 6, luego Alfonso XIII, calle 5 vieja y finalmente calle América.