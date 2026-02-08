La Selección Argentina de tenis no logró avanzar en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis y quedó eliminada tras caer 3-2 ante Corea del Sur, en la serie disputada en la ciudad de Busan. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Frana deberá disputar el repechaje del Grupo Mundial I en septiembre, instancia clave para evitar el descenso y mantener chances de regresar a la élite.

El punto más alto para el conjunto albiceleste llegó en el dobles, donde Guido Andreozzi y Federico Gómez, ambos debutantes en la competencia, vencieron a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Ese triunfo puso a Argentina arriba 2-1 en la serie y alimentó la ilusión de una clasificación histórica en condición de visitante.

El dobles fue, sin embargo, el único festejo del domingo. Andreozzi y Gómez se convirtieron en los jugadores número 94 y 95 en representar al país en Copa Davis y mostraron solidez en un partido que duró poco más de una hora y veinte minutos. En el primer set, quebraron temprano y dominaron sin sobresaltos; en el segundo, resistieron la reacción local y cerraron el encuentro en el duodécimo game.

“Era una incógnita porque nunca habíamos jugado juntos”, expresó Andreozzi tras el triunfo, mientras que Gómez destacó: “Sabíamos que teníamos que dar lo mejor, fuera cual fuera el resultado”.

La serie volvió a inclinarse a favor del conjunto asiático en los singles decisivos. Thiago Tirante no pudo sostener la ventaja ante Soon-Woo Kwon y cayó en tres sets por 4-6, 6-4 y 6-3. El platense, que había ganado su partido del viernes, comenzó bien, pero no logró mantener el ritmo en el tramo final. “Me puse nervioso cuando estaba break arriba”, reconoció tras el encuentro, aunque valoró la experiencia.

Con la serie igualada 2-2, todo quedó en manos de Marco Trungelliti, quien enfrentó al experimentado Hyeon Chung. El santiagueño tuvo un buen inicio, pero el coreano fue más sólido en los momentos clave y se impuso por 6-4 y 6-3, sellando la eliminación argentina.

Ahora, el panorama se presenta complejo para el equipo nacional. En septiembre, Argentina disputará el repechaje del Grupo Mundial I, con el objetivo de mantenerse con vida en la competencia y aspirar a regresar a los Qualifiers en 2027. Entre los posibles rivales aparecen Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, a la espera de lo que defina el sorteo.