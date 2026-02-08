El estado del tiempo en San Juan para este domingo anticipa una jornada muy calurosa, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que alcanzará los 36°, según el pronóstico meteorológico. El cielo se presentará ligeramente a parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Durante la mañana y la tarde, el viento soplará del sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la noche rotará al sector sur, disminuyendo su intensidad a valores de entre 7 y 12 km/h. Las condiciones generales permitirán una jornada estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con recomendaciones de hidratación y protección ante el calor.

El pronóstico extendido marca para este lunes que el panorama cambiará levemente. Se espera una máxima cercana a los 32 grados, con probabilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche. Además, el informe advierte sobre ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y tomar precauciones frente a posibles tormentas y fuertes vientos en el inicio de la semana.