Vialidad Nacional, distrito San Juan, dio a conocer este domingo el estado de una ruta muy transitada en San Juan. Se trata de la Ruta Nacional N° 141, en el tramo que une San Juan con Chepes, en La Rioja.

Los trabajos de Vialidad Nacional son intensos para optimizar el trazado.

El ente destacó que continúan los trabajos de mantenimiento y reparación sobre la Ruta Nacional N° 141, con el objetivo de restablecer la transitabilidad de manera segura y permanente.

Las tareas actualmente en ejecución se concentran en el relleno de erosiones y socavones, la señalización preventiva de los sectores afectados y la habilitación de una huella alternativa, que permite sostener la circulación durante el día. De acuerdo a las estimaciones oficiales, y siempre que las condiciones climáticas lo permitan, el tránsito permanente podría habilitarse entre el viernes 13 y el sábado 14 de febrero.

Los trabajos se concentran en el tramo San Juan–Chepes, con habilitación parcial diurna y estimaciones de tránsito permanente para mediados de febrero.

En este contexto, se recuerda que continúa vigente el corte preventivo diario de la Ruta Nacional 141 a partir de las 19, con reapertura de la circulación a las 7 del día siguiente. El operativo cuenta con un importante despliegue de Gendarmería Nacional, que ordena la circulación en media calzada en los sectores con socavones, ejecuta el cierre total nocturno y habilita nuevamente el tránsito por la mañana.

Paralelamente, desde Vialidad Nacional adelantaron que en los próximos días se iniciarán tareas de bacheo en todo el tramo comprendido entre San Juan y Chepes, como parte del plan integral de recuperación de la calzada.

Recomendaciones para las personas

Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, especialmente evitando circular de noche y ante la presencia de crecientes. Además, recomendaron respetar los límites de velocidad, mantener distancia de frenado, verificar el estado general del vehículo antes de viajar y acatar la señalización y las indicaciones del personal en ruta.

Finalmente, se pidió especial cuidado y respeto hacia el personal de Vialidad Nacional que trabaja sobre la calzada, con el objetivo de preservar la seguridad de todos los usuarios.