El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó este domingo la detención del hombre que intentó asesinar al teniente general Vladímir Alekséyev, quien fue baleado por la espalda dentro de un edificio residencial de Moscú el pasado 6 de febrero.

Según el comunicado oficial, el atacante fue identificado como Liubomir Korba, ciudadano ruso nacido en 1960, quien fue detenido en Dubái y posteriormente extraditado a Rusia con la colaboración de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.

El FSB indicó además que el intento de asesinato fue cometido por encargo del régimen de Kiev, y que Korba había llegado a Moscú a finales de diciembre pasado siguiendo órdenes de los servicios especiales ucranianos. En el lugar del ataque se halló una pistola Makárov con silenciador y tres balas, y se determinó que el agresor disparó al menos tres veces antes de huir.

Cómplices identificados

Las autoridades rusas señalaron que también fueron identificados los cómplices del atentado. Víktor Vasin, nacido en 1959, fue detenido en Moscú, mientras que Zinaída Serebrítskaia, nacida en 1971, logró huir a Ucrania. Ambos son ciudadanos rusos. La búsqueda de los organizadores del ataque continúa activa.

Tras el atentado, Alekséyev, alto mando del Ministerio de Defensa de Rusia, fue hospitalizado y permanece bajo atención médica. La Justicia abrió una causa penal por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas de fuego.

Contexto internacional

El ataque se produjo un día después de las conversaciones mantenidas en Abu Dabi por un grupo de trabajo trilateral de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, orientado a buscar una salida diplomática y política al conflicto. En esas negociaciones, la delegación rusa estuvo encabezada por Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor, de quien Alekséyev es primer adjunto.

En este contexto, el canciller ruso Serguéi Lavrov calificó el hecho como un “atentado terrorista” y sostuvo que evidencia la intención del régimen de Kiev de llevar adelante provocaciones constantes, con el objetivo de entorpecer el proceso de negociación.