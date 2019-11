El Cine Select fue elegido para estrenar la película dirigida por Martin Scorsese "El irlandés"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Cine Select de la ciudad de La Plata fue elegido como la única sala de la capital bonaerese y unas de las pocas de la Argentina para estrenar la película producida por Netflix y dirigida por Martin Scorsese, "The Irishman" ("El Irlandés"), este jueves 21 y viernes 22 de noviembre próximos.



El film se estrenó a principios de noviembre en cuatro cines de Nueva York y cinco de Los Ángeles y se proyecta únicamente en un número reducido de salas seleccionadas.



De esta manera, como parte de un importante logro de la Dirección de Cine y Locaciones de la Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna, la última película del reconocido director Martin Scorsese; y protagonizado por los consagrados Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci; podrá verse este jueves 21 y viernes 22 de noviembre, a las 17 y 21 horas, en el Cine Municipal Select del Pasaje Dardo Rocha, con entradas a 150 pesos.



Sobre la proyección, el secretario de Cultura de la municipalidad platense, Gustavo Silva, comentó que "el año pasado quisimos estrenar 'Roma' y no pudimos por una cuestión de tiempo", y detalló que "este año mantuvimos el contacto y, cuando vimos la trascendencia de ´The Irishman´, volvimos a intentarlo, con éxito".



En esa línea, agregó que "los técnicos de Netflix vinieron a ver y evaluar la sala, su equipamiento técnico, su calidad y su confort; analizaron nuestro comportamiento en las redes sociales y la interacción que tenemos; estudiaron la programación del Cine, las actividades especiales y las visitas de los directores, entre otras cuestiones".



Por su parte, el director de Cine y Locaciones local, Gonzalo López destacó que "después de una minuciosa y completa evaluación, y tras meses de gestión, nos adjudicaron la película aduciendo que el Cine Municipal Select representa una marca instalada; que genera empatía con el público y que éste recibe con entusiasmo nuestras propuestas".



El film "El Irlandés", o "The Irishman" en su idioma original, narra la historia de Frank Sheeran, un asesino a sueldo y veterano de guerra que desarrolló sus habilidades durante su servicio en Italia y que, ahora anciano, recuerda los hechos que definieron su carrera como sicario, en particular, el rol que ocupó en la desaparición de su viejo amigo y líder sindical, Jimmy Hoffa, y su participación en la familia criminal Bufalino.



Las entradas para las funciones de "El Irlandés" se encuentran a la venta en la boletería del Cine, ubicada en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, en calle 50 e/ 6 y 7, de 17 a 21.