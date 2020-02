El COI descartó "planes de contingencia" para Juegos Olímpicos por el coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Comité Olímpico Internacional (COI) no contempla el traslado de los Juegos de Tokio 2020 ni otros "planes de contingencia" debido al brote del coronavirus, según dijo hoy el presidente de la comisión coordinadora para los JJOO de dicho organismo, el australiano John Coates.



"No hay motivos para tener planes de contingencia ni para contemplar el traslado de los Juegos", dijo Coates en una rueda de prensa celebrada en la capital nipona al término de una reunión del comité de coordinación del COI con los organizadores de Tokio 2020.



"Continuamos trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y seguimos analizando la situación de los atletas chinos que vayan a viajar a competiciones clasificatorias para Tokio 2020", dijo Coates.



El brote del nuevo coronavirus fue uno de los puntos centrales tratados en la reunión de coordinación mantenida en Tokio entre los organizadores nipones y el COI, según Coates, quien recalcó la "plena confianza" del Comité Olímpico Internacional en las autoridades japonesas a la hora de lidiar con el brote.



"Todas las medidas tomadas por las autoridades competentes están siendo apropiadas para afrontar la situación y garantizar que podamos tener unos Juegos seguros para atletas y público", señaló Coates.



El representante del COI admitió las dificultades que pueden tener los deportistas chinos para participar en competiciones internacionales en fechas próximas y en los propios Juegos de Tokio, aunque añadió que muchos atletas de ese país "se encuentran en el extranjero entrenando para los JJOO" y por tanto no deberían tener problemas.



Un caso distinto sería el de atletas o de público procedentes de Hubei -la provincia china epicentro del brote-, quienes podrían ver denegada su entrada en Japón, ya que las autoridades niponas prohíben actualmente el acceso de ciudadanos procedentes de esa zona o de viajeros que haya pasado por allí en las últimas dos semanas.



"Eso es una cuestión de las autoridades niponas, y en cualquier caso respetamos las medidas de seguridad sanitaria que cada país quiera adoptar en este sentido", añadió Coates.



Las autoridades de Japón confirmaron el jueves pasado el primer fallecimiento en territorio nipón de una persona contagiada del nuevo coronavirus, el de una mujer de 80 años que vivía en Kanagawa (al sur de Tokio).



Hasta la fecha las autoridades niponas notificaron unos 250 casos de contagios del COVID-19, la mayoría de ellas pasajeros o tripulantes de un crucero que permanece desde hace más de una semana amarrado y en cuarentena cerca del puerto de Yokohama, al sur de la capital, informó la agencia EFE.