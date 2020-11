El comercio quiere abrir el Día de la Virgen para recuperar ventas: ¿qué dice el gremio?

Los trabajadores del comercio sanjuanino no tendrán fin de semana extra largo por el Día de la Virgen. Es que los empresarios del sector anunciaron que el lunes 7 trabajarán con normalidad a pesar de que fue declarado día no laboral con fines turísticos. Es que de esa manera se extiende el fin de semana hasta el martes, cuando es feriado nacional por el 8 de diciembre.

La decisión de los empresarios tiene que ver con que no quieren resignar otro día de ventas luego de un mes de que tuvieron nuevamente baja. Es que en noviembre registraron una reducción del 22% en las ventas.

El sindicato, ante esta decisión, no presentó reclamos, ya que se trata de algo normal en este tipo de días no laborables. “Este tipo de días, que no son exactamente feriado nacional, no nos afecta”, explicó Mirna Moral, la titular del SEP, a DIARIO HUARPE.

Incluso, explicó la dirigente, no cobran doble el día ni tienen un franco de compensación. El día no laborable con fines turísticos funciona para los mercantiles como un feriado provincial. Las únicas excepciones son las de empleadores que decidan dar el día a los trabajadores porque no abrirán sus puertas.

En cambio, Moral sí se puso firme con respecto al 8 de diciembre, día que los empleados de comercio no trabajarán. La dirigente dijo que esta fecha se debe respetar y no solo por razones de derecho laboral sino que también porque “la mayoría de los sanjuaninos somos católicos y los fieles necesitan, más en estos tiempos difíciles, poder respetar su propia espiritualidad”.