El conductor que chocó y mató ebrio en Rawson rompió el silencio: “No fue mi culpa”

Cristian Muñoz, conductor del Volkswagen Gol que atropelló y mató a Sasha Flores, de 22 años, durante la noche del domingo en el departamento Rawson se presentó en Tribunales para el control de detención. La audiencia fracasó debido a la ausencia de su abogada defensora, María Filomena Noriega. Sin embargo, el hombre rompió el silencio y habló con el juez de Garantías, Diego Sanz.

El implicado se mostró tranquilo en la audiencia, aunque al momento de hablar estuvo consternado y las palabras se le entrecortaron. “No sé qué pasó. No fue mi culpa”, dijo.

Esta instancia no estaba dentro del marco de su declaración, sino que era el momento en donde el magistrado le preguntaba cómo iba a continuar su representación legal, es decir, si prefería seguir apostando por Noriega o dar paso a la defensa oficial.

El hombre más allá de contestar este interrogante y confiar nuevamente en la letrada ausente, aprovechó y declaró “me pongo en el lugar de la familia”. En la sala estaban algunos familiares de Flores. Una de las hermanas miraba atenta la escena y esperaba escuchar el relato de quien mató a Sasha.

“Hace cinco meses perdí a mi hermano. Estoy muy mal”, agregó Muñoz, mientras se frotaba los ojos. El juez lo tranquilizó y le volvió a preguntar por su elección de representante. Este pidió comunicarse una vez más con Noriega para que lo asista durante el juicio.

El implicado es investigado por el fortísimo choque que le costó la vida a Sasha Flores. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El hombre manifestó que es de bajos recursos y que la letrada fue contratada por su cuñada. Sanz le ofreció la defensa pública, pero él la rechazó porque sostuvo que no iba a tener plata para pagarle. Sin embargo, el juez le explicó que este es un derecho que brinda el Estado para todas aquellas personas que no tienen dinero para convocar a un abogado particular, aunque el conductor del auto siguió firme con su postura.

Finalmente, la audiencia pasó para esta tarde a las 18. Allí nuevamente el implicado se enfrentará al juez y al Ministerio Público Fiscal encabezado por el doctor Adrián Riveros.

El siniestro

La tragedia vial ocurrió cerca de las 23:55 en calle Gobernador Castro y Vidart, departamento Rawson. La joven circulaba como acompañante de una moto que era guiada por su novio, Matías Gabriel Aballay, de 24.

Muñoz giró en U y colisionó con la moto, de acuerdo a las pericias. Iba con 1,98 gramos de alcohol en sangre. Sasha se llevó la peor parte. Golpeó su cabeza contra el auto y luego cayó al pavimento. Si bien fue trasladada hacia el Hospital Guillermo Rawson, cerca de la 1:40 los médicos informaron su deceso.