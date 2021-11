Conmoción en las redes por la joven sanjuanina que murió tras impactar contra un auto

Sus amigos y familiares están conmocionados. Con tan solo 22 años, Sasha “Chachi” Flores encontró la muerte de una manera violenta. Fuentes policiales confirmaron que, cerca de la medianoche del domingo, la joven, que iba de acompañante en una moto, se llevó la peor parte en un siniestro vial entre este rodado y un auto Volkswagen Gol. El epicentro de la tragedia fue en la intersección de calle Vidart y Gobernador Castro, departamento Rawson.

Si bien luego del accidente la joven estuvo consciente y fue trasladada hacia el Hospital Guillermo Rawson, desde ese centro de atención emitieron un comunicado cerca de la 1:40 de la madrugada de este lunes donde informaban del deceso de la sanjuanina.

"Pies ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar", la frase que la identificaba en su muro.

Rápidamente, su perfil de Facebook se convirtió en un anclaje de recuerdos para todos los que alguna vez compartieron un momento con la joven que había cursado el secundario en el Colegio María Auxiliadora.

La joven falleció en el hospital. Foto: gentileza.

“Lo pienso y no logro entender el por qué, por qué vos, mi gorda pienso como van a seguir sin vos tu papá y tu hermano si el motor de esa casa eras vos”, le escribió una amiga. “Te cargaste al hombro tu familia, lo eras todo. Pasaste miles, pero seguías ahí para ellos. Ahora estas en lo más alto del cielo descansando en paz”, resaltó Michelle Cozza.

Brianna, otra usuaria de Facebook –amiga de la joven-, le escribió: “Que tristeza más grande sayi. No lo podemos creer todavía, es imposible caer con terrible noticia, tenías toda una vida por delante aún, eras una persona increíble, te vamos a extrañar muchísimo, bella”.

Una vecina de la víctima, Julieta Vílchez, también le dedicó unas sentidas palabras. “La verdad todavía sigo sin creerlo. Dejas un enorme vacío para toda tu familia y para todos los vecinos. Fuiste y serás por siempre una persona increíble, una excelente amiga y persona. Nos conocemos de años, vecinas de toda la vida y hoy nos toca decirte adiós. Gracias por esa buena onda que siempre tuviste. Fuerzas para tu hermosa familia que sé que nada lo calmara a este gran dolor”.

El padre, su amor incondicional

Sasha amaba a su papá. En la foto de portada de su Facebook le había dedicado unas palabras. Lo destacaba como un “muy buen amigo” y dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba. Agradecía que le haya enseñado a confiar y a renunciar a ciertas cosas para ser mejor persona. También a acatar los no, que eran límites que la condujeron a buscar la verdad.

“Vas por la vida sin dejarte vencer, sin dejarte arrastrar, siempre al mando de ti mismo, sabiendo hacia dónde vas, me guiaste y lo sigues haciendo; me enseñaste a madurar para no perderme en un mundo donde todo me invita a claudicar en la batalla más importante de la vida, para que yo pueda ganar y comportarme de acuerdo a mi dignidad”, resaltó en este mensaje que publicó el 12 de marzo de 2019, pero que aún seguía priorizando entre sus fotos.

La joven amaba a su papá y por eso le escribió un sentido posteo hace más de dos años. Foto: gentileza.

La joven reconoció que su padre le mostró que había que vivir con la verdad y que eso la hacía libre.