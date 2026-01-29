El Conicet volvió a captar la atención del público con una propuesta innovadora que ya genera furor en redes y plataformas digitales. Se trata de un streaming en vivo, disponible las 24 horas, que permite observar el nacimiento, la crianza y el comportamiento de los pingüinos de Magallanes en la Isla Tova, ubicada en Chubut, dentro del Parque Provincial Patagonia Azul.

La iniciativa es desarrollada por el Conicet junto a la Fundación Patagonia Rewilding y ofrece dos transmisiones en simultáneo, abiertas y gratuitas, que pueden verse directamente a través del canal de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina. Gracias a un sistema de cámaras estratégicamente ubicadas, el público puede seguir minuto a minuto la vida cotidiana de estas aves en su hábitat natural.

Las cámaras funcionan con paneles solares, baterías especiales y conexión satelital, lo que permite una transmisión continua incluso en condiciones climáticas adversas. Uno de los puntos más destacados del streaming es la posibilidad de observar un nido de pingüinos y acompañar toda la temporada reproductiva, desde la construcción del nido y la incubación de los huevos hasta la eclosión y el cuidado de los pichones.

Además, el sistema permite ver cómo reaccionan los pingüinos ante cambios bruscos del clima, como fuertes vientos o lluvias intensas, e incluso frente a la posible presencia de depredadores, ofreciendo una experiencia única tanto para el público general como para los amantes de la naturaleza.

La Isla Tova alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más grandes del área de Patagonia Azul, una región clave para la biodiversidad marina de la costa argentina. Durante los meses de primavera y verano, cuando las especies ingresan en su etapa reproductiva, la actividad se intensifica y el streaming cobra aún mayor atractivo.

Desde el ámbito científico, el proyecto también representa un avance significativo. Investigadores pueden estudiar el ciclo reproductivo y el comportamiento de los pingüinos de forma remota, sin intervenir ni alterar su entorno natural. Este monitoreo no invasivo contribuye a la generación de conocimiento y a la protección de una especie emblemática y de su frágil hábitat.

En paralelo, la Fundación Rewilding Argentina ofrece otros streamings en vivo, como el seguimiento de la crianza de cormoranes imperiales en la Isla Tovita y del petrel gigante del sur desde la Isla Gran Robredor, ampliando así la ventana para conocer y valorar la fauna silvestre argentina.