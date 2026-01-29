Juana Tinelli y Tomás Mazza blanquearon su relación en las redes

Tras semanas de especulaciones y coqueteos constantes en redes sociales, Juana Tinelli y el influencer fitness Tomás Mazza confirmaron su relación sentimental. El blanqueo ocurrió en un video de TikTok donde la hija de Marcelo Tinelli aparece cantando un tema de Maria Becerra.

En los comentarios de dicha publicación, Mazza le escribió de forma directa: "Hola mi amor, qué linda estás", sumando emojis de corazones rojos. Juana respondió con la misma sintonía: "Hola mi vida", consolidando un intercambio que los usuarios leyeron como una declaración pública del vínculo.

La noticia surge poco tiempo después de que Juana enfrentara una crisis y se separara de su novio anterior, Bautista Cuiña, hace dos meses. Pese a la complicidad y los likes cruzados, la pareja todavía no ha realizado anuncios formales ni apariciones públicas conjuntas fuera del universo de internet, donde ambos se mueven con naturalidad.

No obstante, la veracidad del romance fue cuestionada por algunos seguidores. Ante la crítica de un usuario que calificó a ambos de "showseros", sugiriendo una posible búsqueda de tendencia mediática, Juana reaccionó de forma ambigua: "Jajajaja naa, sí? Bueno sí".