La inesperada confesión de Julieta Ortega sobre su hijo: "No aceptaría que..."

Durante su reciente paso por el ciclo Soñé que volaba (Olga), Julieta Ortega brindó una entrevista que dejó declaraciones llamativas sobre su rol materno. La actriz se refirió a su hijo Benito, de 19 años, fruto de su relación con Iván Noble, y confesó sus temores ante la futura presentación de una pareja. Al respecto, Ortega sentenció: “No hay nada peor que la mamá de un varón”.

Aunque el joven todavía no le ha presentado a una novia, la artista reconoció que sus prejuicios estéticos podrían manifestarse de forma espontánea. “Es verdad que como madre de un varón tengo que decir que cuando llegue la primera novia, hay algo como que... Por ejemplo: pienso que si no me gusta cómo se viste, se me va a notar”, argumentó.

En este sentido, comparó su actitud con la de una figura internacional al analizar sus propios defectos: “O sea, tal vez la razón por la cual rechace tanto la figura de Victoria Beckham es porque me siento un poco ella... Como todo lo que uno rechaza. Como que uno odia lo que cree que es un rasgo de uno. Un rasgo de mier... de uno”.

Ante la posibilidad de que su planteo sea tildado de superficial, Julieta detalló sus preferencias al vestir y recordó su experiencia con una línea de ropa de dormir. “O sea, que ande de remera sí, pero no podría evitar decirle capaz ‘te podrías cambiar los zapatos’. Eso temo que me pase… Muy ajustado me molesta muchísimo. Zapatillas las amo, yo me visto de remera y zapatillas y cuando tuve una línea de ropa tuve de pijamas, eso amaría. No me gusta la cosa embutido”, detalló la actriz.