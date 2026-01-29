Yo Cocino > Para anotar
Pancakes de ricota y limón: receta paso a paso
Paulina Cocina presenta una propuesta culinaria que busca mejorar el día a día a través de la sencillez. Se trata de unos pancakes de ricota y limón, descritos como suaves, bien esponjosos y con un perfil cítrico que refresca cada bocado sin resultar pesado ni empalagoso.
Sobre esta preparación, se afirma que: “Hay recetas que no vienen a cambiarte la vida, pero sí a mejorarla un poquito”. Asimismo, se los considera como “de esos platos simples que, cuando salen bien, te hacen pensar que la vida no está tan mal después de todo”.
Para su elaboración se utiliza un huevo, 2 cucharadas de azúcar (25 g), 2/3 taza de ricota (150 g), junto a 2 cucharaditas de jugo de limón y 1/2 cucharadita de ralladura. La mezcla se completa con 12 cucharadas de maicena (100 g) y 3/4 cucharadita de polvo de hornear (3 g). Mientras que la ricota garantiza humedad y una textura suave, el limón aporta un equilibrio con su nota fresca y la maicena permite que sean piezas livianas y delicadas.
Esta opción es apta para meriendas de domingo, brunchs o desayunos tardíos sin requerir ingredientes raros ni técnicas complejas. Se recomienda disfrutarlos recién hechos y tibios, pudiendo complementarse con yogur, miel, frutas frescas o mermelada casera. Por su carácter rendidor y fácil, es una receta diseñada para incorporarse rápidamente al recetario cotidiano.