Un hecho histórico se concreta en Jáchal con las tareas preliminares para la pavimentación de la calle Eugenio Flores. La obra consta de aproximadamente 1.500 metros lineales y de una promesa del gobernador Marcelo Orrego con la población.

Orrego destacó la relevancia de la arteria para la comunidad: “Todos saben que sufría muchísimo en caso de las crecientes. Todo ese sector del distrito de Gran China va a ser pavimentado. Me comprometí el año pasado y, rápidamente, se avanzó con todos los pasos administrativos para hoy hacerlo realidad”.

Con el inicio de los trabajos en Eugenio Flores, se da un paso concreto en la mejora de la infraestructura vial, cumpliendo con las demandas históricas de los vecinos.

Según informaron fuentes de gobierno, los trabajos están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y actualmente se encuentran en su etapa inicial. Las tareas incluyen la movilización de equipos y personal, la organización del frente de obra, relevamientos topográficos y ensayos de suelo, pasos fundamentales para garantizar una ejecución segura y duradera.

La intervención abarca aproximadamente 1.500 metros lineales, en el tramo comprendido entre calle Honda y Gran China, con un ancho de calzada de 10 metros. Esta arteria nunca contó con pavimento, por lo que la obra implica una preparación integral de la estructura previa a la colocación de la carpeta asfáltica.

Una vez concluidas las tareas preliminares y ajustados los detalles técnicos según las condiciones del terreno, se dará inicio al movimiento de suelo y a las etapas constructivas principales, previstas para los próximos días.

La pavimentación de la calle Eugenio Flores forma parte del plan de obras viales que impulsa el Gobierno de San Juan, con el objetivo de fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de cada departamento con infraestructura duradera, cumpliendo compromisos asumidos con la comunidad y mejorando la calidad de vida de los habitantes.