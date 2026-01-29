Los famosos que entrarán a Gran Hermano: la lista de Generación Dorada

El lunes 23 de febrero se producirá el regreso de Gran Hermano a la televisión argentina con una propuesta renovada denominada "Generación Dorada". Esta edición especial, que surge a 25 años de la apertura de la primera casa, mezclará en la convivencia a personajes famosos con participantes desconocidos. Para este ciclo, Santiago del Moro adelantó que habrá cambios estructurales en la vivienda, además de nuevas reglas y pautas de convivencia y juego más severas.

En el programa LAM, Pilar Smith filtró la lista de celebridades que se sumarían al reality. Respecto a la actriz y cantante de 63 años, muy popular en los años 80 y 90, reveló: "Divina Gloria es una de ellas, hace mucho que no aparece".

Publicidad

Asimismo, la periodista detalló los avances de otros convocados: "La actriz Alejandra Majluf ya se hizo las fotos que aparecerán en la promoción. Y también convocaron a Franco Poggio, el novio de Lizardo Ponce".

Otros nombres que recibieron la propuesta y estarían a un paso de ingresar son Kennys Palacios, Inés de Survivor y Emanuel Di Gioia, recordado por su famoso encontronazo al aire con Jorge Rial en 2011. El formato, emitido por Telefe, tendrá transmisiones diarias y galas semanales de nominación y expulsión. El panel de especialistas estará conformado por Sol Pérez, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Tato, Eugenia y Mariana Brey.