El coronavirus, la cuarentena y el sexo virtual: un enfoque desde San Juan

Dijo el infectólogo Sergio Barletta en los últimos días: “Con las herramientas que hoy tenemos disponibles, las videollamadas, el sexo virtual, el sexting pueden ser una buena alternativa”. Y el gobierno lo divulgó como un consejo útil para la cuarentena decretada para combatir la pandemia del coronavirus.

Desde San Juan la psicóloga Alejandra Bonisolo, quien aborda la sexualidad humana en su trabajo, le dice a DIARIO HUARPE que es relevante que el Estado hable sobre el asunto porque el sexo, culturalmente, es un tema tabú.

“Vivimos en un sistema que se maneja por la heteronorma, que marca lo que es 'normal' y dentro de esa norma está el Estado. Y que lo nombre lo habilita como algo moralmente aceptable", agrega Alejandra, miembro de Apoyo Emocional Solidario, una asociación formada por psicólogos, docentes y coaches que brinda contención en este aislamiento social, preventivo y obligatorio". "También la virtualidad ha servido para quienes tienen problemas sociales o personas con diversidad funcional. Y ha sido una herramienta muy positiva para vincularse sexualmente"

Según la psicóloga, egresada de la Universidad Católica de Cuyo, “hay toda una riqueza dentro de lo que es la sexualidad: limitarla a un contacto genital es reducirla muchísimo".

Otros conceptos

* "En un contexto de mucha angustia, paranoia y donde cambiaron las cosas, es normal que también cambie nuestra configuración de lo que queremos hacer y de nuestras necesidades. Es normal que haya una baja o un aumento del deseo: por ejemplo, si esta situación de pandemia me despierta mucha angustia de muerte se puede disparar la pulsión de vida y tener una necesidad exacerbada de vincularme sexualmente. Pero es un mecanismo de defensa. Puede fluir”.

* “Incluso dejando de lado este contexto de pandemia, muchas parejas no saben cómo manejar su espacio privado porque no hay una verbalización o una puesta de límites. Ojo, esto lo digo hablando de una familia promedio en una casa con varias habitaciones, no de situaciones de hacinamiento o más precariedad, porque ahí lo saludable sería que no se dieran los contactos sexuales frente a todos. Tiene que ver algo de intimidad”.

* "Tener acceso a la información mediante internet puede ser una herramienta fantástica para el autodescubrimiento del placer, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser consensuado. Si no, entramos en un tipo de ciberacoso o grooming”.

* "Hay que hablar con les niñes y les adolescentes para que estén advertidos cuando una vinculación en un contexto virtual puede ser segura y cuándo no. Sobre todo porque se puede tener un encuentro sexual virtual, se pasan algunas imágenes y después no se respetan los acuerdos de intimidad y seguridad”.

* “Hablamos de consenso cuando existe la posibilidad de un diálogo sobre la sexualidad entre las personas que se vinculan, porque muchas veces se cree que la sexualidad es algo químico y espontáneo que surge, sucede el acto sexual y listo. Y no: la sexualidad es algo que se vive, se siente y se piensa también".

* "Es necesario hablar sobre qué nos gustaría, qué nos estimula y perder la vergüenza y después llegar a un acuerdo. Hay prácticas sexuales que para muchas personas son inconcebibles y para otras son fuente de recreación y proximidad emocional. La base es poder hablar de eso, y de ahí darse la oportunidad de experimentarlo si se quiere. Creo que la sexualidad acompañada de la palabra es muy rica”.

