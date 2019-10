El creador de "Chernobyl" hará el guión del nuevo film de la saga "Piratas del Caribe"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El creador de la elogiada serie “Chernobyl”, Craig Mazin, tendrá a su cargo el guión de una nueva entrega de la famosa saga “Piratas del Caribe”, informa hoy el sitio especializado The Hollywood Reporter.



Indicó además que el guionista llegó a un acuerdo con Disney para el estreno de "Los ángeles de Charly", que estaba pendiente.



En el guión de "Piratas del Caribe", Mazin trabajará junto a Ted Elliott, quien tuvo a su cargo el primero de las cinco películas que ya tiene esa saga.



Previamente, Disney había convocado para esto a Rhett Reese y Paul Wernick, la dupla responsable de los guiones de “Deadpool”, pero abandonaron el proyecto a comienzos de este año.



Hasta el momento, no se confirmó si Johnny Depp será parte del elenco ni si su personaje Jack Sparrow estará en la historia.



Aunque las cinco películas de “Piratas del Caribe” recaudaron más de 4.000 millones de dólares, la última de la saga, estrenada en 2017, no colmó las expectativas de Disney.