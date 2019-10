El debate entre peronistas y radicales concentra la disputa por la gobernación chaqueña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Entre las diez fórmulas de candidatos a gobernador que competirán el domingo en la elección chaqueña se destaca la disputa entre los binomios integrados por los peronistas del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich y Analía Rach, y los radicales de la alianza Chaco Somos Todos, Carim Peche y Roy Nikisch. Capitanich buscará la continuidad del peronismo en Chaco después de haber gobernado en los períodos sucesivos de 2007-2011 y 2011-2015 e intentará lograr un tercer mandato ante nueve aspirantes entre los que sobresale el radical Peche, quien fue candidato a vicegobernador en 2007 cuando integró la fórmula con Ángel Rozas. La campaña electoral fue apenas perceptible con ciudadanos que se muestran más preocupados por la situación nacional debido al impacto que en la economía familiar cotidiana tienen la inflación, los salarios limitados, el alto costo de tarifas de servicios públicos, despidos laborales, falta de oportunidad de empleo, el bajo nivel de consumo y condiciones pocos propicias para producir por el alto costo del crédito bancario, señalaron dirigentes políticos consultados. También marcaron que las dificultades macroeconómicas nacionales repercuten aquí junto a los problemas propios de la provincia, que este año sufrió inundaciones por lluvia en una parte muy importante de zonas agropecuarias y que ahora padece efectos de la sequía que no ayudaron a crear un clima de campaña electoral que vaya mucho más allá de militantes y dirigentes de todos los partidos políticos. Desde 1983 hasta 2015 en Chaco se eligieron nueve gobernadores: en 1983 Florencio Tenev, en 1987 Danilo Baroni, ambos por el Partido Justicialista. En 1991 Rolando Tauguinas fue electo por el partido provincial Acción Chaqueña, que fue creado por el ex gobernador de facto, José Ruiz Palacios. En 1995 fue el turno de Ángel Rozas, que en nombre de la Unión Cívica Radical le ganó a Tenev (PJ) en la única segunda vuelta electoral que se realizó hasta ahora y fue reelecto en 1999 por el Frente de Todos, año desde el que los partidos políticos tradicionales se presentaron a los comicios integrando alianzas electorales. El entonces gobernador Rozas entregó el mando el 10 de diciembre de 2003 a su correligionario y candidato del Frente de Todos, Roy Nikisch, un referente radical al que en 2006 algunos intendentes peronistas propusieron sea candidato por una coalición de ambos partidos, pero el acuerdo no se concretó. Capitanich intentó ser electo gobernador en 1999 y 2003, pero recién logró ese objetivo en 2007 cuando le ganó la gobernación por poco más de 1.000 votos a Rozas y fue reelecto en 2011, y cumplió el mandato hasta 2015. Su reemplazante en la gobernación fue Domingo Peppo, quien en 2015 le ganó la elección a la actual diputada nacional Aída Ayala, que fue intendente de Resistencia entre 1999 y 2015, y electa integrante del Congreso Nacional en 2017. Este año el foco del conflicto político tuvo lugar en el oficialismo por la aspiración de Peppo de ser candidato a gobernador por segunda vez, lo que colisionó con el objetivo de Capitanich de buscar un tercer mandato. La eliminación de las elecciones provinciales Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fue una de las disidencias que enfrentó a los dirigentes peronistas, pero en la PASO nacional del 11 de agosto la lista encabezada por Capitanich le ganó con amplitud a la candidatura a senador nacional con Peppo a la cabeza, y eso fue decisivo para que después el actual gobernador desistiera en su intento reeleccionista. Ninguno de los partidos mayoritarios hicieron públicas las encuestas sobre la elección de este domingo, aunque trascendieron informalmente las preferencias electorales de los ciudadanos chaqueños consultados por las empresas, que realizaron las mediciones en un clima electoral que se percibe de entre baja y mediana intensidad, según admiten algunos dirigentes del Frente Chaqueño y de la alianza Chaco Somos Todos.