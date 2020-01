El déficit comercial de Estados Unidos baja 8,3 % en noviembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El déficit en el comercio internacional de bienes y servicios de Estados Unidos bajó 8,3% en octubre, a US$ 43.100 millones, el menor nivel desde 2016, informó hoy el Departamento de Comercio.



Ese mes, las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 208.600 millones, con una suba de 0,7% respecto de octubre, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de US$ 251.700 millones, que representaron una disminución del 1%.



El déficit comercial es el menor mensual registrado en EE.UU. desde octubre de 2016 y en el acumulado de los 11 primeros meses de 2019, es un 0,7 % menor del registrado en igual período de 2018, informó EFE.



En relación con el déficit con China, el Departamento de Comercio estadounidense indicó que bajó un 15,6 %, hasta los US$ 26.400 millones, y acumula un descenso del 14,6% en lo que va de año.



El dato se conoce poco antes de que en la próxima semana, según el presidente Donald Trump, se celebrará en Washington la ceremonia de la firma de la primera fase de un acuerdo comercial con China, con el que se frenará la escalada en la guerra comercial entre Washington y Beijing.