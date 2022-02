El depredador de Carpintería: abusó de la hija de su primo y violó a un vecino de la zona

La Justicia y la Policía detuvieron a un hombre de 63 años en el último tiempo, acusado de dos hechos atroces: abusar de la hija de cinco años de su primo y violar a un vecino de 10 años. Las madres de las víctimas denunciaron los hechos por separado y este jueves el sujeto aceptó ir a juicio abreviado por las causas de vejación acumuladas. Un tribunal lo condenó a casi nueve años de prisión, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

El 26 de abril del año pasado, la Unidad Fiscal de Investigación Anivi (UFI Nº3), que investiga delitos de ataque a la integridad sexual de niños, recepcionó una denuncia proveniente de Mendoza, de donde es la primera víctima. Su madre contó a los fiscales de la vecina provincia que en febrero de 2020 viajaron a San Juan, más precisamente a la localidad de Carpintería a visitar a una tía materna de su pareja. En la vivienda se encontraba el imputado Carlos Humberto Días, que es primo hermano del hombre, dijeron fuentes judiciales.

Era domingo 23. Aproximadamente a las 17 y estando la nena en el interior del comedor del domicilio, junto a Carlos Días, la denunciante escuchó a la niña jugar y reírse con su tío segundo, sin embargo, en un momento se percató que su hija dejó de reír, y al ir a ver que sucedía, vio a su pequeña sentada al lado de Días en la misma silla, mientras él tenía la mano derecha en el medio de las piernas de la nena. La niña le contó a la madre que "el tío me metió la mano atrás en la cola, haciéndome cosquillas me sentó y me metió la mano en la vagina y me apretó fuerte". Las lesiones resultaron acreditadas por la médica legista de la vecina provincia.

Cuatro días después de recepcionar la primera denuncia, fiscalía Anivi recibió a la denuncia de la madre de la segunda víctima. Esta manifestó que, en ocasión de irse a bañar, su hijo de 10 años le pidió ayuda para ello, lo que no hacía usualmente. Ahí el niño le confesó el ultraje que sufrió estando en la casa de su vecino Días.

La víctima contó que el sujeto le bajó el pantalón y le introdujo el pene en la cola, mientras le mostraba desde su teléfono celular pornografía, obligándolo a ver dicho contenido.

El hombre fue investigado por los fiscales Roberto Mallea y Andrea Insegna de la UFI Anivi, que lograron imputarle los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores en concurso ideal.

Días aceptó las imputaciones y arribó a un abreviado, por lo que un tribunal, por unanimidad, decidió otorgarle una pena de ocho años y ocho meses de prisión efectiva.