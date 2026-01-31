El desafío supremo comenzó: los ciclistas ya luchan en la ascensión al Alto Colorado

La etapa reina de la Vuelta a San Juan 2026, el temido Ascenso al Alto Colorado, tuvo un dueño indiscutido: el chileno Cristóbal Ramírez. El ciclista de la selección de Chile conquistó la cima a 2.626 metros sobre el nivel del mar tras 139,5 kilómetros de carrera, una victoria que le valió no solo la etapa sino también el liderato de la competencia. El argentino Tomás Conte, quien ingresó a la jornada como líder, llegó en segundo lugar, cediendo la camiseta dorada.

La carrera, que había sido reprogramada del viernes al sábado 31 de enero por las intensas tormentas que afectaron los caminos, largó a las 8:30 horas desde la plaza Santa Lucía. Luego de un breve tren controlado, el pelotón emprendió la ruta hacia el departamento Iglesia, transitando por Chimbas, Albardón y Talacasto antes de enfrentar la dura ascensión final por la Ruta 149.

El desarrollo de la etapa

La jornada tuvo una fuga protagonista desde temprano. El hondureño Freddy Matute Baca se adelantó al pelotón y mantuvo una ventaja sostenida durante varios kilómetros, seguido en un momento por los argentinos Lisandro Bravo y Julián Barrientos. Sin embargo, el gran grupo, con los favoritos a la general, controló los tiempos y neutralizó todas las escapadas antes del comienzo del ascenso definitivo al Colorado.

Fue en la rampa final, conocida por ser un filtro implacable, donde Cristóbal Ramírez demostró su superioridad. El ciclista trasandino atacó en el momento crucial, despegándose de sus rivales directos para cruzar la meta en solitario. Tomás Conte hizo lo posible por responder, pero debió conformarse con el segundo puesto, perdiendo por unos segundos la primera posición en la clasificación general. El podio lo completó el brasileño Joao Pedro Rossi, quien llegó en tercer lugar.

Resultados Oficiales y Nuevos Líderes

Tras la validación de los comisarios de carrera, los resultados y líderes de los distintos maillots quedaron establecidos de la siguiente manera:

Ganador de la Etapa 8 (Alto del Colorado): #123 Cristóbal Ramírez Vera (Selección Chile).

Podio de la etapa: 2° #07 Tomás Conte (Municipalidad de Pocito); 3° #14 Joao Pedro Rossi (Localiza Meoo / Swift Pro).

Clasificación General Individual (Maillot Dorado): #123 Cristóbal Ramírez Vera (Selección Chile) es el nuevo líder.

Clasificación Sub-23: #86 Nicolás Reynoso (Oeste Neumáticos) mantuvo el liderato.

Mejor Sanjuanino: #02 Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito).

Clasificación por Puntos (Meta Sprint): #166 Freddy Matute Baca (HyF Liro Recovery Sport) consolidó su primer lugar.

Clasificación de la Montaña: A confirmar por la organización.

Un nuevo líder y una etapa histórica

La victoria de Ramírez en la montaña más emblemática de la Vuelta a San Juan marca un hito en su carrera y le otorga una ventaja crucial a falta de dos jornadas para el final de la competencia. Su desempeño en condiciones adversas —con el desgaste acumulado de una semana de carrera y el antecedente de las tormentas que obligaron a modificar el calendario— resalta aún más el logro.

Para la organización, el éxito en la realización de la etapa reina supuso un alivio tras la suspensión del día anterior. Las evaluaciones técnicas confirmaron la viabilidad del recorrido, priorizando en todo momento la seguridad de los corredores en un camino que pudo presentar particularidades tras las lluvias.