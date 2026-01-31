Este viernes, Mendoza vivió casi dos horas de una tormenta intensa con lluvia, granizo y vientos huracanados, dejando calles inundadas y situaciones de riesgo extremo.

En Guaymallén, el puente del Shopping quedó convertido en un río. Allí, un grupo de jóvenes se arrojó al agua acumulada, grabando videos que se difundieron en redes. Sin percatarse de posibles cables caídos o elementos peligrosos, los bañistas se expusieron a un riesgo considerable mientras buscaban diversión en medio del temporal.

No fue el único caso de imprudencia. Algunos vecinos aprovecharon la crecida para subirse a kayaks y navegar por las calles inundadas, al mejor estilo Venecia. Incluso se viralizó un video de personas remando sobre un flamenco inflable, transformando la inundación en una postal insólita y curiosa.

Más allá de estos episodios llamativos, la tormenta provocó situaciones de gravedad: cortes de luz, problemas con el suministro de agua y daños en viviendas y vehículos. Los reportes oficiales sobre la magnitud total de los daños se darán a conocer con el transcurso de las horas.

El episodio dejó imágenes sorprendentes que se mezclan con la advertencia de prudencia: mientras algunos se divierten, otros enfrentan las consecuencias del temporal, recordando que la fuerza de la naturaleza no debe subestimarse.