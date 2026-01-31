Desarrollo Humano asistió a más de 140 familias en Ullum y Pocito tras la tormenta

Personal del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia realizó intervenciones de asistencia durante la tarde-noche del viernes 30 de enero, dirigidas a familias afectadas por las recientes tormentas. Los equipos, que realizaron relevamientos tras las emergencias, brindaron ayuda a 75 familias en el departamento de Ullum. Según informaron las autoridades, ninguna de estas familias requirió ser evacuada de sus viviendas.

Las zonas más afectadas dentro de dicho departamento fueron los barrios y asentamientos de Villa 25 de Mayo, Barrio Dique 2, Callejón Pedro Jiménez, Villa el Lago, Asentamiento 55, El Chilote y Barrio Santa Rosa. La asistencia se centró en la provisión de elementos de primera necesidad y en la evaluación de daños en las viviendas.

De manera paralela, el jueves 29 de enero se registró y evaluó la situación de 70 familias en el departamento de Pocito. Estas viviendas, ubicadas sobre la calle 13 entre Aberastain y Mendoza, en la villa San Expedito, presentaron principalmente daños en sus techos, los cuales requieren refuerzos y reparaciones. Durante el sábado 31 de enero, los operativos de asistencia se extendieron para atender a estas familias en Pocito, e iniciaron también acciones en el departamento de Caucete.

En otros departamentos de la provincia que también registraron precipitaciones importantes, como San Martín, no se han recibido hasta el momento solicitudes formales de asistencia por parte de las comunidades.

Dado que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas para la región, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en coordinación con otros organismos provinciales y municipales, continuará con un monitoreo permanente en todo el territorio. El objetivo es detectar y responder de manera inmediata a cualquier nueva necesidad que surja ante posibles fenómenos meteorológicos adversos en las próximas horas.