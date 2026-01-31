El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la provincia de San Juan, vigente desde la tarde del sábado 31 de enero de 2026 y extendiéndose durante la jornada del domingo 1 de febrero. El nivel de alerta indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes materiales, con posibilidad de que se requiera la adopción de medidas de precaución.

Pronóstico Detallado para el Sábado 31 de Enero

Durante la mañana del sábado se prevé la presencia de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará un máximo de 26°C. Por la tarde, la actividad se intensificará a tormentas fuertes, incrementándose la probabilidad de lluvias al rango del 40% al 70% y con una temperatura máxima de 29°C. Para la noche, se mantendrá el pronóstico de tormentas fuertes, siendo muy probable la ocurrencia de precipitaciones, con una probabilidad estimada entre el 70% y el 100%. La temperatura descenderá a 24°C.

El viento predominante será del sector sur durante la mañana y la madrugada del domingo, rotando al sureste por la tarde y noche del sábado. Su intensidad se mantendrá entre 13 y 22 km/h durante todo el período.

Pronóstico Extendido para el Domingo 1 de Febrero

La situación de tiempo severo persistirá durante la madrugada del domingo, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitación del 40% al 70%, y una temperatura mínima de 18°C. En la mañana, la actividad disminuirá a tormentas aisladas, con una probabilidad del 10% al 40% y una temperatura de 21°C. Durante la tarde, se espera un nuevo recrudecimiento con tormentas fuertes (probabilidad del 40% al 70%) y una temperatura máxima de 30°C. Para la noche del domingo, finalizará el período con tormentas aisladas (probabilidad del 10% al 40%) y una temperatura de 28°C.

El régimen de vientos será variable: del sur en la madrugada y tarde, con intensidades de 13 a 22 km/h; y del sureste por la mañana y del noreste por la noche, con vientos más moderados entre 7 y 12 km/h.

Ante una alerta naranja, se recomienda a la población permanecer informada a través de los canales oficiales, evitar la circulación innecesaria y especialmente el cruce de calles inundadas, arroyos o vías de agua. Se sugiere asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua, y despejar canaletas y sumideros. Es prudente mantener dispositivos electrónicos cargados y tener a mano linternas por posibles cortes en el suministro eléctrico. Se debe evitar realizar actividades al aire libre y refugiarse en el interior de edificios seguros durante el paso de las tormentas más intensas.