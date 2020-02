El descargo de Karina Jelinek tras las críticas a su mansión

“Me sale más barato que un alquiler en Puerto Madero”, aclaró la modelo.

Esta semana Karina Jelinek volvió estar en medio de las críticas al abrir las puertas de su casa en Nordelta para el ciclo Divina Comida. La modelo fue anfitriona al recibir a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Fernando Carlos y Gabriel Schultz.

“Yo solita decoré mi casa, con el buen gusto de mis amigas y mi gran participación”, comenzó contando la modelo en una recorrida por su lujosa casa ubicada en el exclusivo barrio Cabos del Lago en Nordelta.

“Hoy estoy ansiosa porque en esta casa no entra nadie, pero voy a tener unos invitados especiales y me da intriga, porque les tengo que cocinar, ser anfitriona… Dios sabe qué me tocará pero son bienvenidos”, prosiguió Karina.

En las redes sociales los usuarios reaccionaron de diferentes maneras. Mientras que algunos la felicitaban por su casa, otros se preguntaban cómo hace para alquilar un hogar tan fastuoso y fue cuestionada sobre sus ingresos y la manera en la que solventa el alquiler de una mansión tan lujosa.

“¡Qué hipócritas! Destruyen a Jimena Barón porque habla de ‘put*’. ¿Y cómo consiguió KJ semejante mansión?”, fue la frase que colmó a Karina.

Ante tantas críticas Jelinek respondió furiosa en su cuenta de Twitter:

“Hipócritas. Me rompo el cul….. trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres no harían estos comentarios… porque creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa”.

