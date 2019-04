El dinero del avión en venta se integrará al presupuesto general

San Juan rematará hoy uno de sus aviones con equipamiento sanitario y el producido se integrará al presupuesto 2019, para atender distintas necesidades que tiene el Estado. La base de la aeronave es cercana a los 10 millones de pesos, pero la expectativa es que se venda a un valor más alto y que las arcas públicas se hagan se hagan de una jugosa suma de dinero. Entre los interesados hay particulares de otros distritos del país y hasta la provincia de Neuquén hizo consultas.

El avión es un Cessna Citation II C 550 que se usaba para el traslado de enfermos en los llamados vuelos sanitarios y la provincia decide desprenderse de él, porque hace poco adquirió una aeronave mucho más moderna. El remate estará a cargo de la Caja de Acción Social, que es el único organismo estatal que se encarga de este tipo de trámites.

El precio de base que se fijó tras la tasación es de 9,75 millones de pesos. Es el valor de partida, pero se supone que los potenciales compradores irán compulsando con distintas ofertas y que el precio que se pagará estará muy por encima. Todo depende del interés que despierte.

Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que el dinero no tendrá afectación específica, es decir que no se aplicará a ningún gasto particular. Lo que se recaude, contaron, irá a parar a rentas generales, por lo que será parte del presupuesto general de gastos de la provincia y se usará para erogaciones de diferente carácter.