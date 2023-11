La mañana de este miércoles 29 de noviembre fue distinta para la comunidad de la escuela de educación especial Susana de Castelli. Es que el director, Jorge Arrieta, renunció y esto generó la pena de los chicos y bronca entre los padres que culpan a la Comisión Directiva por el alejamiento del docente. Finalmente, en entrevista con DIARIO HUARPE, el titular del establecimiento educativo explicó por qué renunció.

Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Hace ya unos días que Arrieta presentó la renuncia al puesto de director en esta escuela que funciona en calle Urquiza en Capital, esto generó la inmediata reacción de alumnos y sus familiares que le pidieron que no se vaya. En la mañana de este miércoles el educador se presentó para intentar llegar a un acuerdo.

El problema es que, según el relato de los padres, la comisión directiva de la escuela Susana de Castelli se negó a recibir al docente que estuvo tres años como director de la institución. Ante la evidente molestia de los padres, los miembros de comisión llamaron a la Policía y hubo efectivos que estuvieron en el lugar y no permitieron que Arrieta ingrese a la institución.

Los padres se reunieron a protestar en la escuela que funciona en calle Urquiza en Capital. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

En contacto con DIARIO HUARPE, Arrieta explicó que él renunció porque "no estaba de acuerdo" con decisiones de la comisión directiva que "han afectado directamente al trabajo que hacen los jóvenes en la institución", aseguró el docente.

El educador explicó que la comisión "nombró a las personas que ellos querían sin considerar los postulantes que ofrecía el equipo de conducción"aseveró y agregó que esto implica que "no se respetaban los roles y funciones que le correspondían al equipo de conducción y al representante legal y a la entidad propietaria".

Ante la pregunta de si es posible que solucionar esta polémica, el docente explicó que este tema escapa a su control y aseguró que "es algo que lo tienen que arreglar los padres, no tengo mucha incidencia, vine porque los padres me pidieron que me reintegrara a trabajar, pero la comisión no me ha permitido el ingreso así que ahora hasta que ellos no resuelvan mucho más no puedo hacer esto lo tienen que resolver la entidad propietaria con la comisión directiva", explicó.

Los docentes apoyaron el reclamo de padres. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Arrieta contó que lleva 15 años como docente de educación especial y tres como director de la escuela Castelli. La escuela tiene 105 alumnos, los que pueden elegir entre los 34 talleres que brinda la institución. Este lugar funciona como un Centro de Día e imparte talleres ocupacionales que prepara a los alumnos para cumplir con tareas de la vida diaria, ya que allí aprenden desde habilidades básicas para realizar actividades comunes, hasta oficios como el de mozo, panadero o carpintero.