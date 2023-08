Al llegar a la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, en el costado izquierdo del ingreso al edificio hay un gran mural lleno de colores y un cartel que reza: "Mirá y descubrime". A pasar el portón de ingreso, un grupo de jóvenes se están preparando para salir a la calle en medio de la fría mañana. Todos están bien abrigados y lucen expectantes ante la inminente salida de la escuela, van sonrientes, charlan entre ellos. Se van a trabajar. A pocos metros hay un espacio verde rodeado por aulas e instalaciones de la escuela. Al llegar a la dirección se encuentra el director Jorge Arrieta quien recibe a DIARIO HUARPE en su oficina.

Arrieta contó que lleva 15 años como docente de educación especial y tres como director de la escuela Castelli. La escuela tiene 105 alumnos, los cuales pueden elegir entre los 34 talleres que brinda la institución. Este lugar funciona como un Centro de Día e imparte talleres ocupaciones que prepara a los alumnos "para la vida". Es que allí aprenden desde habilidades básicas para realizar actividades comunes, hasta oficios como el de mozo, panadero o carpintero.

El educador explicó que, en la actualidad, la educación especial trabaja para dejar de lado el "modelo médico rehabilitador" en el que se buscaba ayudar a "curar" a las personas con discapacidad. "Esta concepción no permitía ver la esencia y calidad que tienen las personas con discapacidad, no se ponía el acento en el potencial y las capacidades que tienen. A partir de ahí generamos una mirada mucho más inclusiva y no tan prejuiciosa", aseguró.

En este marco de inclusión, hay seis alumnos de la escuela que están trabajando en empresas. Se trata de cuatro alumnos que trabajan para estaciones de servicio y otros dos que trabajan en un reconocido café céntrico.

Los talleres

Al salir de la entrevista en la oficina del director, en el patio central se ve a los alumnos, algunos llevan bandejas del buffet, otros charlan mientras esperan entrar a algún taller, muchos están en clases y otros tantos se preparan para salir a sus actividades de integración en diferentes instituciones como la UNSJ.

Jorge Arrieta, director de la escuela Castelli contó que disfruta cada logró de sus alumnos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

En uno de los talleres hay media docena de jóvenes con diferentes discapacidades que están acompañados por el docente Juan Manrique. Están sentados ante una mesa circular y en un gran televisor leen y analizan los títulos de los diarios de San Juan. También en la mesa están los votos que se utilizarán para las PASO de este domingo.

Docente y alumnos charlan, hablan de las elecciones y van trabajando el material que necesitarán para hacer una entrevista a una docente que lleva años trabajando en inclusión. Esta nota a la docente formará parte del programa de radio que se emite por la radio de la UNSJ y Cadena Vida.

Los alumnos en cuestión son Juan Manuel Valverde, Karina Meritello, Cecilia Armada, Evelyn Videla y María Emilia de la Plata. Todos hablan animadamente, se prestan para las fotos y responden con sinceridad ante la pregunta de si alguna vez se han sentido discriminados.

De manera unánime responden que sí, que "muchas veces" los han tratado mal. Cecilia recordó a un colectivero que no le bajó la rampa para que se pueda subir al micro o al remisero que le dijo "te puedo llevar a vos, pero no a la silla de ruedas", recordó aún con bronca la joven que asegura que le molesta cuando escucha que le dicen el lastimero "pobrecita".

"Yo no soy ninguna pobrecita, soy una persona con discapacidad, que conozco mis derechos y los defiendo", aseguró la mujer, ya con un tono más combativo. A su lado, siempre sonriente, se encuentra Juan Manuel, quien avaló de lo que quejó su compañera y agregó que "es que nosotros somos unos rompe barreras". Dicha frase recibió la aprobación del resto del grupo.

Un poco más allá se encuentra María Emilia, ella es una de las que está integrada laboralmente y trabaja en un café, además ha comenzado un curso de corte y confección. "Cuando empecé el curso yo me di cuenta de que había gente que pensaba que no iba a poder, yo no me di por vencida, ya hice una pollera y un vestido", aseguró, sonriente y orgullosa de su logro.

Reconocen que hay cosas que les cuesta hacer más que otras, "como a todo el mundo", y aseguran que es solo cuestión de seguir intentando, sin importar lo que digan los demás. La entrevista terminó. Todos sonrieron para las fotos, posaron como modelos, se divirtieron y salieron a seguir rompiendo barreras, como dice Juan Manuel.

Premiados

Dentro del taller de Comunicación de la escuela Castelli se creó el programa televisivo Integrándonos que refleja la realidad y los intereses de las personas con discapacidad.

Este es el equipo 2023 del programa Integrándonos. Foto: Gentileza.

Este ciclo televisivo ya cosechó tres premios Martín Fierro Federal, incluyendo el premio a la producción del país 2018 en la categoría Servicios. El taller funciona en la tarde, a cargo de los docentes Omar Cereso y Sergio Cáceres, periodistas de larga trayectoria.

Sobre la fecha

Cada 9 de agosto se celebra en Argentina el Día Nacional de la Educación Especial, que es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. La fecha elegida se debe al Aniversario de la creación de la Dirección de Educación Especial, que fue el 9 de agosto de 1949.

El artículo 42 de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, define a la Educación Especial, como “una modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. Brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común”.

En números

De acuerdo a datos oficiales del año 2022, en San Juan hay 3.972 estudiantes que asisten a escuelas de Educación Especial. En este total se incluyen 3.199 estudiantes en gestión estatal y 773 en la esfera privada.

Además, desde el ministerio de Educación informaron que, de acuerdo a datos de este año, de este total de estudiantes hay 424 que además están integrados en escuelas comunes en donde están recibiendo una escolaridad convencional.