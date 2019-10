El dólar marcó un nuevo máximo y cerró a $62,37 limitado por las ventas oficiales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dólar para la venta al público avanzó poco más de $1 y cerró a $62,37 promedio en una jornada en la que la divisa marcó un nuevo máximo y el incremento en su cotización fue limitado por ventas oficiales en el segmento de contado y en el mercado de futuros.



En tanto, en el sector mayorista la moneda norteamericana subió 35 centavos y finalizó a $59.



El dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $76,05, mientras que el dólar MEP cotiza a $72,29, lo que representó una baja del 3,4% y 3,6%, en ese orden.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA dejó sin cambios hoy la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor de ayer que fue de 68,003% y generó una expansión de liquidez de $54.974 millones.



Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com, indicó que el impulso en la cotización del dólar se debe a que "estamos a pocos días de la elección presidencial y estamos yendo a un camino incierto".



Además, explicó que "el tipo de cambio todavía puede llegar a estar barato. Dejando de lado las ideas políticas, la situación latinoamericana es delicada y nuestra posición es aún más endeble".



"El spread entre el dólar oficial, el dólar MEP y el contado con liquidación se puede explicar porque el mercado se anticipa a un nuevo cepo cambiario", advirtió.



Por último, dijo que en caso de que Alberto Fernández sea elegido presidente, el Gobierno deberá tomar medidas para llegar al 10 de diciembre y seguramente parte de esas medias "sean reducir el monto de compra de dólares".



Por su parte, el analista financiero, Christian Buteler, señaló que se multiplicó por tres el monto negociado y obligó al BCRA" a intervenir fuerte para que el tipo de cambio no suba aún más".



En la misma línea, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que a pesar de la fuerte intervención del BCRA en el segmento de contado y en los plazos más cortos de los mercados de futuros "no pudieron corregir hacia abajo la cotización del dólar en el mercado mayorista".



Y resaltó que con el volumen negociado más alto desde comienzos de agosto, "la rueda de hoy exhibió una significativa demanda por cobertura que exigió fuerte intervención del Banco Central".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, apunto que el dólar arrancó con un alza de 25 centavos y cuando tocó $ 58,99 el BCRA comenzó con sus ventas. "Desde allí fue bajando lentamente operándose siempre por encima de la apertura. A mitad de mercado, intentó bajarlo aún más, donde se llegó a operar el mínimo de 58,85, pero rápidamente la demanda lo excedió y el precio de la divisa remontó hasta los $ 58,97".



Y destacó que "durante todo el día se hizo sentir la demanda por parte de los importadores, preocupados por el escenario post elecciones".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 906 millones y no se registraron operaciones en el mercado de MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 781 millones, un 65% más que ayer.



Los plazos más cortos concentraron casi el 70% de los negocios. Octubre y noviembre se operaron a $60,09 y $64,20, con una tasa del 84,29% y 84,66%, a esos precios finales.