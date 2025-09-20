El 20 de septiembre, Día Nacional del Caballo, sirvió como marco para que la ONG Mundo Patitas revelara el balance de su ardua labor en la provincia de San Juan. En lo que va del año, sumando los rescates de años anteriores, la organización ha logrado salvar a un promedio de 58 caballos de distintas situaciones de vulnerabilidad.

Estos animales fueron rescatados en escenarios de estado de abandono, maltrato y desnutrición. La ONG ha destacado que, si bien algunos de los caballos rescatados ya se encuentran en adopción, todos ellos pasaron por etapas muy complicadas. Según la organización, estos equinos llegaron a Mundo Patitas en situaciones muy delicadas, pero gracias al "esfuerzo y trabajo" dedicados, hoy se encuentran en buen estado.

Publicidad

Caballos como "Herramientas de Trabajo"

Desde la ONG enfatizaron una cruda realidad que enfrentan estos animales en la provincia. En San Juan, el caballo es a menudo tratado como una herramienta de trabajo, y no como un ser sintiente. La organización sostiene que los caballos son vistos como "máquinas de acarreo" para transportar personas o chatarras, entre otras cosas.

En este contexto, la cantidad de personas dedicadas al rescate, recuperación y adopción de caballos en toda la provincia es "muy reducida".