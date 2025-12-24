El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que las multas automáticas por impago de impuestos que contempla el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal serán aplicadas bajo criterios “flexibles”, con el fin de no perjudicar a pequeñas y medianas empresas ni a contribuyentes que atraviesen dificultades económicas. La declaración se produjo en un contexto de debate público sobre el impacto de las sanciones previstas en el régimen tributario.

Caputo explicó que, aunque el esquema de multas automáticas (que se activan ante la falta de presentación o el impago de obligaciones fiscales) busca reforzar la disciplina tributaria, las normativas de aplicación tendrán en cuenta la capacidad contributiva para evitar sanciones desproporcionadas en sectores de menor escala. Según enfatizó, se privilegiará un enfoque gradual y proporcional a la situación económica de cada contribuyente.

El proyecto de Inocencia Fiscal, que se encuentra en discusión en el Congreso, incluye un esquema de sanciones para faltas formales e informativas que había generado preocupación entre asesores contables y representantes de pymes, quienes advertían que los montos podrían ser demasiado altos sin contemplar circunstancias particulares. La aclaración de Caputo apunta a despejar esas inquietudes.

Asimismo, el ministro señaló que la flexibilidad en la aplicación de multas se enmarca dentro de una estrategia más amplia para fomentar el cumplimiento voluntario y la transparencia fiscal, evitando que sanciones rígidas se traduzcan en mayores conflictos entre el fisco y los contribuyentes.

Caputo sostuvo que el objetivo del Gobierno es equilibrar la presunción de inocencia con mecanismos eficaces de control tributario, permitiendo a los contribuyentes cumplir sus obligaciones sin verse desbordados por sanciones automáticas que no consideren su realidad económica.